Muggia, martedì il "Concerto per i Re Magi"

MUGGIA - Martedì 2 gennaio concerto inaugurale dell'attività musicale classica 2024 a Muggia con il "Concerto per i Re Magi", in calendario alle ore 17.00 presso il Duomo: gli ottoni di Massimo Fabbro e Antonio Turrrin (trombe), Andrea Sfetez (corno), Laura Sfetez (trombone) e Giacomo Sfetez (eufonio) si alterneranno al coro "Scherzi Armonici" - A.R.I.S. diretto da Giulia Fonzari in un programma dedicato al periodo barocco con composizioni di Gabrieli, Scheidt, Purcell, Isaac, Donato e Rameau. L'ingresso è libero.