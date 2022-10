Al via la corsa benefica “Rosso di sera” per i bambini del Burlo

Prezzo non disponibile

Parte il 21 ottobre l'evento sportivo benefico "Rosso di sera" una corsa con ritrovo alle ore 18:00 in Boa Beach a Lazzaretto (Muggia). Gli incassi delle iscrizioni saranno interamente devoluto al Burlo. Ci saranno anche due trampolieri tra i più alti d’Europa, super eroi, clown, baby dance e truccabimbi. Il costo d'iscrizione è di 10 euro. E' gradita la pre-iscrizione inviando un'email a E_Factory info@efactorylab.com

E' possibile effettuare l'iscrizione anche sul posto entro due ore prima dell'evento. Si può correre, camminare o anche solo venire ad assistere: l'intento è quello di far sentire il proprio sostegno per una nobile causa. Con la quota di donazione, si potrà avere alla partenza il "Rosso di Sera Pack", che conterrà alcuni omaggi

delle realtà che stanno sostenendo l'evento, Il ricavato verrà interamente devoluto al IRCCS Materno Infantile "Burlo Garofolo" per sostenere la causa dello storico punto di riferimento sanitario della città di Trieste.

Il percorso è di 2 km sul lungomare, nella splendida cornice di Boa Beach, location della riviera muggesana che collega l'Italia alla Slovenia in un circuito "di confine" assolutamente tutto da vivere: un percorso che sarà corollario perfetto per un evento dedicato alla beneficienza, che già l'anno scorso ha ottenuto un grande successo e si ripromette di migliorare ancora, per dare un contributo fattivo alla collettività ed a chi ne ha maggiormente bisogno.