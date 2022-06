CORSO DI THETAHEALING® - TU E LA TUA CERCHIA RISTRETTA



18-19 GIUGNO 2022

c/o Giardino delle Meraviglie

via del Ponte 5, 34121 Trieste



Spesso capita di faticare nel mantenere sane le nostre relazioni interpersonali. E in qualche modo crediamo che dobbiamo a tutti i costi continuare a frequentare o a collaborare con qualcuno. Oppure che siamo destinati a rimanere e a fare tutto da soli.

Se almeno una volta ti è capitato di trovarti in una situazione del genere, dipende da tanti fattori, uno dei quali potrebbe essere che non sai scegliere le persone di cui circondarti. Che a volte ti accontenti anche di chi non senti di poterti fidare. Può accadere per esempio che il tuo partner è un ottimo compagno di vita per te, ma poco adatto ad essere un collaboratore nel tuo business. Oppure che un collega non può diventare un buon amico; o che un amico scopri essere tutt’altro che un amico. Mentre esistono rapporti dove si è connessi da una frequenza di amore, fiducia, alti intenti, sapendo nutrire amore verso il prossimo e verso la Terra e sentendosi amati e nutriti dal prossimo e dalla Terra.



Questo corso ti darà una visione diversa e profonda della cerchia delle tue frequentazioni, dandoti chiarezza e discernimento sul tipo di persone di cui circondarti. Ti verranno mostrate le diverse FASI che attraversa la mente: la fase del bambino (una persona in costante stato di bisogno), quella del genitore/adulto (che si sente in obbligo di dover nutrire e/o di dare regole severe) e quella del saggio (uno stato di perfetto equilibrio insieme).

Come terapeuta, se sei circondato da persone che hanno bisogno di costante incoraggiamento, ti sentirai spesso prosciugato. Dunque nella tua cerchia ristretta meglio avere solo persone che ti nutrono e che ti sappiano dare quello che tu dai agli altri in uno scambio sinergico di Amore incondizionato.



A chi è rivolto il corso: a tutti i thetahealer certificati Dna base, Dna avanzato, Dig Deeper, che desiderano implementare il successo nelle loro vite a 360 gradi.



Con questo corso puoi imparare a:

1. Distinguere in quale stadio di sviluppo mentale ti trovi (bambino, adulto o saggio);

2. Comprendere chi sono le persone che ti circondano;

3. Sapere come posizionare le persone che stanno nella tua vita;

4. Distinguere quali sono le loro intenzioni e il loro livello di evoluzione;

5. Realizzare in che modo tu nutri loro e loro nutrono te.



Conduce: NICOLETTA FERRONI: Rebirther, Master&Certificate of Science in Thetahealing® dell’Istituto THINK® di Vianna Stibal, Master Reiki Usui e Karuna®, ha ideato Respirare con gli Angeli® percorso incluso all’interno della formazione creata con Alfonso Guizzardi di BreathBalance® della scuola R.A.BB.I.T.S.® (Rebirthing and BreathBalance International Training School).



