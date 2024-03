Corso intensivo di mindfulness di 8 settimane per la riduzione dello stress

TRIESTE - A partire da giovedì 28 marzo e per otto settimane consecutive, Trieste ospita il corso intensivo di Mindfulness per la riduzione dello stress MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction - un modo efficace per affrontare ansia e stress e riprendere in mano la propria vita.



Messo a punto una quarantina di anni fa nella clinica universitaria dell’ospedale di Boston, il corso intensivo per la riduzione dello stress basato sulla Mindfulness - la consapevolezza - accompagna il principiante nell’allenamento alla conoscenza di sé utilizzando la meditazione di consapevolezza concentrativa. Il metodo viene dunque da Oriente e dalle tradizioni trasformative sapienziali buddhiste; ma la Mindfulness contemporanea, laica e scientifica, è accostata alla nostra psicologia e alle neuroscienze.



Il corso di 8 settimane, condotto da Elisa Chiodarelli, si terrà presso Sati Studio in via Franca 19 il giovedì sera dalle 19.45 alle 21.45. Due mesi per allenarsi alla consapevolezza pratica, per osservare i propri meccanismi automatici e rieducare il sistema ad una risposta più funzionale al benessere e all’equilibrio.



L’insegnante collabora con Sati Studio per portare a Trieste questo metodo millenario integrato alla prospettiva occidentale della medicina partecipativa a sostegno dei singoli e delle comunità.



Per informazioni e per partecipare alla presentazione gratuita di orientamento al corso che si svolgerà via Zoom giovedì 21 marzo ore 19.30: info@satistudio.it