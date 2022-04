CreaTs, i webinar gratuiti sull'innovazione e il cambiamento

La creatività è un elemento strategico per sostenere la competitività delle imprese, volano di innovazione e strumento del protagonismo giovanile soprattutto in un contesto come quello attuale, in rapida evoluzione e in cui vengono continuamente ridefinite norme sociali, economiche e politiche. Il progetto vuole quindi promuovere un atteggiamento creativo come strumento di innovazione e di risoluzione di problemi in contesti complessi e in continuo cambiamento. Vengono offerti 2 webinar formativi gratuiti sul tema della

• CREATIVITA’ COME FATTORE COMPETITIVO •

I webinar verranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di CONFCOOPERATIVE FVG. I due eventi si inseriscono in una serie di attività pianificate nell’ambito del progetto “creaTS: creatività, cambiamento e innovazione”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’attivazione della sperimentazione Learning Cities anche sul territorio regionale. La Global network of Learning Cities è un’iniziativa promossa dall’UNESCO per migliorare la qualità della vita nei centri urbani attraverso la cultura e l'educazione. Per partecipare è necessario registrarsi.

I due appuntamenti

LA CREATIVITA’ COME FATTORE COMPETITIVO

Mercoledì 20 aprile, ore 9.00-13.00

Iscrizione: https://forms.gle/MxkEkeRAcYhdmJVA7

STRUMENTI PER LA CREATIVITA’ E L’INNOVAZIONE

Mercoledì 4 maggio, ore 14.30-17.00

Iscrizione: https://forms.gle/F4PqzmdyVTRGypiV7