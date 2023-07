Piano solo ed elettronica: le due anime di Dardust stasera a Grado

GRADO - Si esibirà stasera, 25 luglio, a Grado Il pianista italiano Dardust che porta all'undicesima edizione del Grado Festival - Ospiti d'Autore il suo "Duality Tour". L'appuntamento è fissato per le 21:30 sulla Diga Nazario Sauro. Dardust è uno dei pianisti italiani più ascoltati al mondo della nuova generazione. Il suo stile unico e la sua versatilità lo hanno reso uno dei personaggi più interessanti della scena musicale attuale italiana.

Dario Faini, in arte Dardust, è un pianista e performer elettronico che ha recentemente ottenuto un grande successo con il tour teatrale insieme alla cantante Elisa. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, solo per citarne alcuni. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams.

Il suo ultimo album, "Duality", ha riscosso un grande successo, dimostrando a pieno la sua versatilità e il suo talento. Il "Duality Tour 2023" è un viaggio musicale che esplora le due facce della personalità artistica di Dardust, tra melodie al pianoforte e sonorità elettroniche. Uno spettacolo multidimensionale e unico, con effetti visivi spettacolari, che promette di incantare il pubblico di Grado. L'undicesima edizione del Grado Festival - Ospiti d’Autore continua a confermarsi come uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, portando sul palco artisti di calibro internazionale. L'appuntamento con Dardust è solo uno dei tanti eventi in programma che promettono di animare le serate estive della città.