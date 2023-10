Amici della Italo Disco ed Eurodance anni 80 si va con il nuovo Live Show in questa splendida location il 27 ottobre, con tutte le canzoni che hanno fatto la storia della dance made in Italy. Ad aprire con Dj-Set, dal Takes Over ItaloDisco 2023 di Riccione, arriva Fabio Dj. Per prenotazioni: 040 231156