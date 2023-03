Sensual bloom, la serata dark al Deviant

Come ogni ciclo, è tempo di rinascere anche questa volta. Venite a rifiorire assieme a noi. La Primavera, come voi, lo desidera.

IMPORTANTE: LA SERATA SI SVOLGE DI VENERDÌ.

Dresscode consigliato: Kinky / Total Black / Goth / Latex / Bizarre / Mask / Flowers ? Casual wear accettato solo se nero

DRESS TO IMPRESS!

? DEVIANT Music by:

? EleNoir (Dark Electro / Fetish)

? Lü?üd (Dark Trip)

? Dok (Berlin inspired Techno Minimal Wave)

? DEVIANT Show by:

? Stefano Kaluza

? Techno Shibari

? Ishara Gabri

? Aperikinky

Fotografo Ufficiale

Filippo Monti

FIRST DRINK:

- entro l'una 12€ SOLO IN LISTA RIDUZIONE (a breve link)

- 15€ senza lista riduzione

? age + 18

Be Your Kink!

Ribadiamo l'importanza del DRESSCODE: Kinky / Total Black / Goth / Latex / Bizarre / Mask / Flowers

INFO PRATICHE

- Deviant è una serata da discoteca, come nella tradizione Streaming Club Trieste;

- non sono presenti dungeon, play room, dark room, ma uno spazio unico per esprimersi e ballare.

- non è disponibile un camerino dedicato: arrivate già dressed to impress...but dressed! No nudo integrale o in zone critiche, lasciate spazio all'immaginazione degli altri dove serve;

- abbiamo dei fotografi ufficiali che vi immortaleranno durante la serata, se lo desiderate, quindi vi chiediamo di evitare foto e video privati;

- il Dress Code a tema è estremamente consigliato, nel caso ne foste sprovvisti, un outfit completamente nero è accettato.