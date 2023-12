Al palazzo Gopcevich in mostra i tesori della Fototeca

TRIESTE - Questa mattina nella Sala “A. Selva” di Palazzo Gopcevich (via Rossini 4) è stata inaugurata la mostra “Dietro le quinte di Palazzo Gopcevich. Tra i tesori della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte”. Presenti, tra gli altri, l'assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi e il maestro Ugo Borsatti, titolare di Foto Omnia. L'assessore Rossi ha sottolineato l'importanza di eventi culturali come questo nell'arricchire il panorama culturale di Trieste, una città che ha continuato a primeggiare per cultura e tempo libero. Ha dichiarato: "Questa mostra in particolare rappresenta uno spaccato su 170 anni di storia di Trieste, che vanno dall'essere il porto di Vienna alle tragedie del Novecento, fino all'inizio del nostro millennio". L'esposizione è ideata e realizzata dal Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste, da Stefano Bianchi, P.O. dei Musei Storici e Artistici; è curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Rimarrà aperta a ingresso libero fino al 7 aprile 2024 (da martedì a domenica in orario 10-17). Contestualmente si terranno una serie di appuntamenti culturali collaterali.

La mostra

Come in un gioco di scatole cinesi, l’esposizione, frutto di accurate e pazienti ricerche d'archivio, mira a descrivere dapprima il contenitore, ovvero il palazzo che conserva i tesori fotografici, svelandone le vicende dei proprietari e degli inquilini dal 1850 a oggi, per poi approfondire, attraverso il fare dei maggiori protagonisti, la costruzione del più ricco archivio fotografico regionale che custodisce la memoria visiva della città di Trieste e non solo.

Calendario delle iniziative collaterali

Mercoledì 10 gennaio, ore 17.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 17 gennaio, ore 17.30

Conversazione con il fotografo Ugo Borsatti

L’archivio Foto Omnia

Ingresso libero

Sabato 20 gennaio, ore 15.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 31 gennaio, ore 17.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 7 febbraio, ore 17.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Sabato 10 febbraio, ore 14.30

Laboratorio di antiche tecniche fotografiche per adulti ideato da Andrea Buffolo per la Collina impresa sociale

Durata 4 ore - Prenotazione obbligatoria

Domenica 11 febbraio, ore 10-13

Laboratorio di antiche tecniche fotografiche per bambini ideato da Andrea Buffolo per la Collina impresa sociale

Durata 3 ore - Prenotazione obbligatoria

Venerdì 16 febbraio, ore 17.30

Conversazione con Margherita Naim, Kunsthistorisches

Institut in Florenz

Una biblioteca per la ricerca sulla fotografia al Kunsthistorisches Institut in Florenz

Ingresso libero

Mercoledì 28 febbraio, ore 17.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Sabato 2 marzo, ore 16.00

Conversazione con il prof. Franco Bochicchio (Università degli studi di Genova), Savio Del Bianco (coordinatore Guida Slow Wine FVG e Primorska), e l’Associazione viticoltori del Carso- Drustvo vinogradnikov Krasa “Dagli scatti di-vini al turismo enogastronomico”

Ingresso libero

Ore 17.30

Associazione Viticoltori del Carso – Drustvo vinogradnikov Krasa

Laboratorio con degustazione. Le rocce, le viti e le tradizioni: le zone e i microcosmi del Carso

Durata 1 ora e 30 - Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 6 marzo, ore 17.30

Conversazione con Nadia Bassanese

L’archivio della Galleria Bassanese

Ingresso libero

Mercoledì 13 marzo, ore 17.30

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Sabato 23 marzo, ore 11.00

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 27 marzo, ore 16.30

Alessandra Didonè, Università degli studi di Padova

Archeologia in città. La scoperta e lo scavo del teatro romano in epoca fascista attraverso gli scatti inediti conservati presso la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte

Ingresso libero

Domenica 7 aprile, ore 11.00

Visita guidata con la curatrice Claudia Colecchia

Prenotazione obbligatoria

Tutte le iniziative sono gratuite. Per gli eventi con prenotazione obbligatoria è necessario scrivere all’indirizzo cmsafototeca@comune.trieste.it

Per informazioni: fototeca.trieste.it, cmsafototeca@comune.trieste.it, tel. 040/6754039