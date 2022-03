Al via la mostra "Le Donne nella Città della Conoscenza"

Non poteva che aprire le sue porte nella Giornata Internazionale delle donne l’esposizione dedicata alle protagoniste del mondo accademico, della ricerca e della cultura di Trieste: Le Donne nella Città della Conoscenza. La mostra della SISSA, curata da SISSA Medialab, si inserisce nel quadro di Trieste Learning City, l’iniziativa UNESCO a cui aderiscono i Comuni che desiderano impegnarsi per sviluppare progetti legati all’apprendimento per tutti e per tutte le età e gli interessi, coordinato dall’Università delle LiberEtà e dal Comune di Trieste con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. “La divulgazione della cultura e della conoscenza deve avvenire in modo capillare lungo tutto il corso della vita, a partire dai giovani, per trasmettere determinati importanti valori, in particolare per quanto concerne la scienza”. Commenta Serena Tonel, Vicesindaco del comune di Trieste, che continua: “Il ruolo femminile proprio nella scienza, da sempre ambito di prerogativa maschile, dev’essere premiato per dare maggiore dignità e meritato prestigio a quelle donne che hanno contribuito con il loro impegno in ambito scientifico a rendere un servizio di elevato significato per l’intera comunità”.

Anche il Direttore della SISSA, Andrea Romanino sottolinea l’importanza di questo tipo di iniziative per diffondere una maggiore consapevolezza sul tema: “La nostra Scuola è impegnata nelle questioni che riguardano inclusione e equilibrio di genere, che la riguardano da vicino. Spero che le storie raccontate dai volti e dalle parole delle donne ritratte possano motivare molte giovani donne a intraprendere le carriere accademiche, in particolare nelle materie scientifiche, che più soffrono del divario di genere. Trieste Learning City ha offerto supporto e una cornice ideale a questa mostra. Ringrazio dunque il Comune di Trieste, l'Università LiberEtà, la Regione FVG, il Medialab, tutti gli istituti partner e soprattutto le protagoniste della mostra per aver reso possibile l’iniziativa”. Presente alla cerimonia anche Anna Gregorio, Professoressa dell’Università di Trieste e Presidente di SISSA Medialab, che commenta: “Dai tempi dell’Austria le ‘Ragazze di Trieste’ sono considerate libere, spavalde e coraggiose. Ora il coraggio delle donne a Trieste si esplicita quando ci dedichiamo allo studio, alla cultura, alla scienza e alla conoscenza per metterla a disposizione della nostra società. È bello vedere queste donne, amiche, rappresentare la nostra città.”

Eventi e incontri

Non solo foto: eventi e incontri in programma Dare spazio e voce ai volti femminili del sistema scientifico e culturale della città: è questo l’obiettivo della mostra che vede coinvolti come partner molti enti culturali e scientifici della città: Elettra Sincrotrone Trieste, INFN - sezione di Trieste, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ICGEB, Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, Università degli Studi di Trieste, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, “Abdus Salam” International Centre for Theoretical Physics – ICTP, The World Academy of Sciences – TWAS.

La mostra

Sarà aperta fino al 14 maggio nello Spazio Trieste Città della Conoscenza della Stazione, venerdì e sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, con aperture mattutine infrasettimanali dedicate alle scuole, solo su prenotazione. Al percorso fotografico si aggiungeranno una serie di incontri a tu per tu con le donne ritratte e appuntamenti sul tema delle questioni di genere. Tra questi un confronto tra le istituzioni locali sul tema delle politiche di supporto al ruolo delle donne nella scienza, nella cultura e nell’organizzazione degli enti, in occasione della stesura e approvazione, da parte di molti enti cittadini, di un Gender Equality Plan, uno strumento istituzionale per definire linee guida e buone pratiche. Per info e prenotazioni è possibile scrivere a info@medialab.sissa.it Maggiori dettagli sul programma saranno presto disponibili su www.triesteconoscenza.it