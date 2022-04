Eataly per Azzurra: tre piani di cibo, vino e musica per raccogliere fondi

Venerdì 8 aprile a Eataly Trieste celebriamo il grande patrimonio enogastronimico italiano con la serata “Eatinerando, cibo musica e vino”: un'esperienza speciale all'interno del punto vendita. Con la collaborazione di Creativa Eventi, dalle 19 alle 24, tutti i piani del negozio saranno dedicati ad un percorso enogastronomico all’insegna del buon cibo, del vino, birra, cocktail e musica.

Per l’occasione, saranno allestite 10 postazioni presso le quali assaggiare i grandi piatti preparati dallo chef di Eataly Trieste e le eccellenze del mercato: dai prodotti sfornati ogni giorno dal forno a legna nella Panetteria di Eataly, al cotto in crosta “Sfreddo”, prodotto tipico della cucina triestina, senza dimenticare i piatti iconici regionali a base di baccalà mantecato, serviti dalla Barcaccia-Fish Academy, la pescheria di Eataly, alle alici in saor alla cipolla rossa. Inoltre, lo chef Claudio Palumbo, reinterpretando la cucina locale, si esibirà in uno showcooking con la preparazione degli gnocchetti con gulash di tonno fresco e finocchietto selvatico.

In abbinamento al cibo, per l’occasione saranno presenti 6 produttori di vino e birra Kettmeir, Borgogno, Fontanafredda, Le Vigne di Zamò, Serafini&Vidotto e Cittavecchia e 3 grandi produttori locali di: gin Joressel, grappe Nonino e liquori Piolo&Max che accompagneranno in un percorso di degustazioni.

La grande Enoteca al piano -1 si trasformerà in una grande area con musica dal vivo: dalle 19:30 alle 21:30 suoneranno i Pet&Sons, proponendoci un repertorio carico di energia che va dal rock alla musica pop. Nella Piazza di Eataly, dalle 19 aprirà la serata Dj Cozzi e dalle 22 Dj Spiller: veneto di nascita, si afferma come dj di fama internazionale e remixer per artisti del calibro di Smoke City, Matt Bianco feat Kim Mazelle, Gloria Gaynor, Run DMC, St.Germain, Bob Sinclair, Cerrone.

Il biglietto di ingresso della serata è di 50€ e comprende tutti gli assaggi tra cibo, vino, birra e cocktail e i grandi spettacoli in Enoteca e in Piazza. Il claim “per una buona causa” è l’obiettivo principale della serata: i profitti, infatti, saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Azzurra: associazione malattie rare ETS-ODV”, fondata nel 2000 e che si occupa di combattere contro le malattie rare che colpiscono i bambini e contro un "sistema" istituzionale che non riconosce le sofferenze delle famiglie e non si fa carico dei piccoli. Creativa Eventi per Eataly in collaborazione con Docet Per info e prenotazioni: 0039 328 8790109 https://www.eataly.net/it_it/negozi/trieste/news/eatinerando