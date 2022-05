Effetto brama sonorizzano il cult “L’ultimo uomo della terra” con Vincent Price

Lo scenario è quello dell’Eur a Roma. Qui si muovono i personaggi di “L’ultimo uomo della Terra”, film cult di fantascienza del 1964, girato da Ubaldo Ragona e con protagonista Vincent Price: una storia di zombie, vampiri e virus, che si svolge tra le maestose costruzioni dall’architettura modernista, tra mistero e ricerca del vaccino per sconfiggere l’epidemia. Liberamente tratto da “I Am Legend” di Richard Matheson.



La formazione degli Effetto Brama è composta da:- Laura Agnusdei, sax tenore ed elettronica

Stefano Pilia, chitarra elettrica e sintetizzatore

Giulio Stermieri, organo e sintetizzatore.



Stefano Pilia, diploma al Conservatorio di Bologna, è un chitarrista che passa dalle pagine di musica contemporanea alle collaborazioni con rock band come i Massimo Volume, gli Afterhours di Manuel Agnelli e la cantante maliana Rokia Traorè.



Dagli studi classici arriva anche la compositrice e sassofonista bolognese Laura Agnusdei, che vive in Olanda, e si è perfezionata al prestigioso lnstitute of Sonology a L’Aia e incide per tantissime etichette discografiche, come l’inglese The Tapewom.



Gallery

