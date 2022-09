“An Intimate Night" tour, Elisa in concerto al Rossetti

Elisa, la cantautrice forse più amata dell’attuale scena musicale italiana, torna a grande richiesta in concerto nei teatri. Dopo le oltre 50 date sold out di “Diari Aperti Tour” del 2019, l’artista sceglie nuovamente l'atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di “An Intimate Night”, una serie di date speciali che prenderanno il via giovedì 1° dicembre dal Politeama Rossetti di Trieste, per un concerto che si annuncia doppiamente emozionante nella sua terra natale. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live Tour”, che in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di partire per il tour Europeo, l’artista annuncia il nuovo progetto live, un’occasione unica per rivedere e riascoltare Elisa in concerto nella dimensione magica del teatro nel periodo pre natalizio.

I Biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita in presale dalle 16.00 di oggi e in vendita generale sul circuito Ticketone dalle 16.00 di domani, giovedì 29 settembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .