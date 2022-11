Elisa sarà madrina d'eccezione alla festa dell'albero di Staranzano

La cantante Elisa sarà madrina d'eccezione alla Festa dell'albero, storica campagna di Legambiente che si celebra a Staranzano sabato 19 novembre. L'appuntamento sarà alle 10.45 in via Brigata Fratelli Fontanot, dove, nelle aree verdi della zona residenziale Peep, i volontari di Legambiente con la vicedirettrice nazionale dell’associazione, Serena Carpentieri, metteranno a dimora 30 alberi, accuratamente individuati tra le specie autoctone tipiche della pianura isontina.

Quest’anno è stato coinvolto anche il mondo della musica. Grazie alla collaborazione con Music for the Planet - il progetto sostenuto da Music Innovation Hub, AWorld e Legambiente - la cantante Elisa ha promosso una raccolta fondi durante il suo ultimo tour “Back to the future” finalizzata alla messa a dimora di alberi in tutta Italia. Il tandem Festa dell’Albero - Music for the Planet contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del più ampio progetto europeo Life Terra, che mira a piantare, entro il 2025, 500 milioni di alberi in Europa, di cui 9 milioni in Italia, cofinanziato dal programma Life della Commissione europea e di cui Legambiente è la referente italiana.

Hanno aderito all’iniziativa il coro “Audite Nova” e l’associazione di giovani “Attic”. Il Comune di Staranzano, che ha fornito il proprio patrocinio, ha inserito la Festa dell’Albero in una rassegna di iniziative dedicate al verde urbano che si protrarranno da venerdì 18 a lunedì 21 novembre.