La star del rap Ernia in concerto a Monfalcone

MONFALCONE - Ernia, uno dei rapper più amati della scena italiana e già disco di platino e d'oro, si esibità a Monfalcone domenica 20 agosto in piazza della Repubblica, con inizio alle 21.30. Sarà la star assoluta del Generation Young Festival, rassegna completamente dedicata ai giovani appassionati di musica che si terrà nei prossimi giorni in città. Si tratta dell’unica data in esclusiva regionale del “Tutti hanno paura – Summer Tour 2023”.

Ad impreziosire la serata ci sarà anche l’opening act del cantante Hip Hop Yane e del rapper Resem Brady - che hanno già fatto da apripista a concerti di artisti del calibro di Guè Pequeno, Madame e Salmo - entrambi provenienti dalla scuderia di B.ent, realtà che si è formata all’interno del panorama musicale locale. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Comune di Monfalcone, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Carigo, e inserito nel calendario di Generation Young Festival, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 18.30. I varchi di accesso all’area concerti saranno da via Battisti e via Sant’Ambrogio. Tutte le info su www.azalea.it .

Continua inarrestabile il successo dell’ultimo album del rapper “Io non ho paura” con una nuova certificazione, ovvero il doppio disco di platino, a cui vanno ad aggiungersi le certificazioni platino per le tracce “Bella fregatura” e “Acqua tonica” e le certificazioni oro per “Buonanotte”, “Il mio nome” e “Parafulmini”. Proprio quest’ultimo singolo, “Parafulmini”, feat. Bresh & Fabri Fibra registra gli oltre 25 milioni di stream totali ed è stabilmente nella top 10 dei brani più suonati dalle radio. Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, “Come uccidere un usignolo“ e “68”, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell'attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell'album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: “Gemelli”, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l'uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo “Gemelli Ascendente Milano”. Sul palco di Monfalcone proporrà tutte le sue hit, tra cui “Supercalssico”, “Ferma a guardare”, “Bella fregatura”, fra le tante.