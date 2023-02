Esperienza ad ALTA QUOTA | Domenica 19 febbraio 2023

Domenica 19 febbraio, a Tarvisio, presso il ristorante “Al Vecchio Skilift”, Bliz ti aspetta per un’esperienza ad alta quota sulla neve con driver specializzati. Ci sarà la possibilità di salire a bordo della Peugeot 208 con un pilota esperto per scoprire l’adrenalina del fuori pista su quattro ruote. Saranno presenti anche Peugeot 308 e la Nuova Peugeot 408 per un Test Drive su strada. E in anteprima, la Nuova 408 per festeggiare insieme i 130 di Peugeot!

Dove: Ristorante Al Vecchio Skilift (Via Alpi Giulie 44/A - Tarvisio)

Il programma:

10.00 – 15.00 DRIVING EXPERIENCE sulla neve con pilota di rally a bordo di #208

10.00 – 16.00 TEST DRIVE con vetture Peugeot #408 #308

12.00 – 16.00 DJ SET