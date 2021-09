Al via EuroBioHighTech 2021, all'Urban Center due giornate per riprogettare il futuro

È stata presentata questa mattina la sesta edizione di "EuroBioHighTech 2021", evento dedicato all’InnovazioneBiohighTech e Digital HighTech per la Salute ed il Benessere:l'appuntamento è per lunedì 27 e martedì 28 settembre al nuovo Urban Center di Trieste (Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 2/2). Ideatori e organizzatori dell'iniziativa sono le imprese della Rete BioHighTech NET 4.0, in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, il Polo Tecnologico Alto Adriatico e la Camera di Commercio Venezia Giulia. La nuova location, di cui la Rete BioHighTech NET 4.0 è tra i partner fondatori, è stata scelta perchè meglio si presta allarealizzazione di un evento in formato digitale,dato che questa edizione si svolgerà principalmente on-line a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

EBHT 2021 diventa un luogo virtuale di incontro dove aziende, ricercatori, esperti del settore, istituzioni discuteranno e si confronteranno per ripensare assieme al futuro. Obiettivo dell'iniziativa è di stimolare modelli di sviluppo sociale ed economico in un ambiente favorevole, affinché idee innovative per migliorare la salute e il benessere dei cittadini raggiungano il mercato. Questa edizione si concentra sulla tematica delle“Strategie di sviluppoBiohighTech e Digital HighTechper le nuove prospettive sulla Salute e sul Benessere durante e dopo il Covid 19”econsta di una parte congressuale e una espositiva dedicata alle imprese: la parte congressuale si articola in quattro sessioni plenarie a tema: "Ricerca", "Educazione", "Finanza" e "Politica per l'innovazione aziendale nella tecnologia sanitaria".

“Secondo Diego Bravar, Presidente di Rete BioHighTech NET 4.0 anche in questa VI edizione dell’evento saranno presentati daStartup, PMI e grandi imprese innovative nuovi prodotti e serviziper la diagnosi, cura e riabilitazione, anche di contrasto al Covid19, queste innovazioni derivano da progetti R&D (Research & Development) sulla Salute effettuati da Enti di Ricerca e dalle citate imprese, che operano in Regione FVG e nell'Area Alpe Adria.

Le aree tematiche scelte per la parte congressuale scientifica, racchiudono nelle stesse parole la chiave degli obiettivi di EBHT 2021:promuovereprogetti di ricerca e sviluppo per accelerare la crescita degli ecosistemi territoriali di aziende BioHighTeche digital HighTechinnovative nei settori della sanità e del benessere;connetterel'alta formazione delle Università e degli Enti di Ricerca con le PMI e le grandi aziende del settore hightech;innovareprodotti e servizi presenti negli ecosistemi dei territori composti da micro, piccole e grandi imprese con il supporto di servizi finanziari avanzati e integrati;evolveremodelli di sviluppo innovativi negli ecosistemi sociali, economici e industriali in gran parte dei territori europei con particolare attenzione all'Area Alpe Adria e dei Balcani.”

L'evento è gratuito e si terrà nell’Urban Center di Trieste ancheon-line, per avere una portata ancora più ampia e poter offrire la possibilità di adesione anche a livello nazionale e internazionale: tutte le presentazioni e ipanelsaranno trasmessi con dirette web e organizzati su una piattaforma virtuale. La sezione espositiva è pensata per un massimo coinvolgimento delle imprese partecipanti: una vetrina virtuale dove sarà possibile organizzare incontri BtoB inlive sessione dando l'opportunità a Startupe/oPMIe/o Medie Impresedi presentarein streamingprodotti, servizi innovativi nel settore BioHighTech, nonché ricerche e studi recentemente realizzati per il contrasto a Covid19.

