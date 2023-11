Un supermercato tutto nuovo dal 16 novembre a Trieste

Un ambiente completamente rinnovato che riserva grandi novità di assortimento e convenienza per tutta la famiglia: arriva a Trieste, un evento imperdibile con buoni sconto per una spesa super che vanta i migliori marchi e prodotti del territorio.

L'evento Famila con sorpresa

Al via alla nuova stagione di Famila a Trieste. Per festeggiare questo rinnovo, giovedì 16 novembre in via Valmaura 16, Famila ha deciso di festeggiare gratificando i suoi clienti con un buono sconto da 5 euro su una spesa di almeno 25. Un'occasione da non perdere!

Il nuovo Famila di Trieste

Nel nuovo Famila è stata dedicata una particolare attenzione nei reparti freschi e freschissimi dove insieme alle migliori marche campeggiano i prodotti locali. E quindi ecco la nuova macelleria con personale qualificato pronto a servire e a offrire consigli sui tagli più interessanti e le ricette più gustose, la pizza al trancio e il pane self-service sfornato caldo tutto il giorno, il nuovo spazio della cantina con vini e birre, fino al mondo del benessere e degli alimenti per gli animali domestici.

Attenzione all'ambiente e alle persone

La ristrutturazione è stata condotta nel rispetto dei consumi energetici e degli aspetti legati alla sostenibilità con l'aggiornamento dell'impianto elettrico e di illuminazione, di climatizzazione e riscaldamento che restituiscono un ambiente confortevole e comodo.

Questa nuova rivoluzione dei locali è un segnale della volontà di servire il territorio migliorando il servizio e la convenienza in un momento che necessita di forte sensibilità al risparmio e al contenimento dell'inflazione. E proprio per porre freno all’inflazione, Famila partecipa al “Trimestre Anti Inflazione” promosso da Federdistribuzione con Spesa Difesa, un paniere di 500 prodotti Selex che assicura una spesa completa che difende il potere di acquisto con prezzi convenienti ogni giorno e senza rinunciare alla qualità.

Famila App Nord Est per tutti i vantaggi

Per un aggiornamento costante da non dimenticare Famila App Nord Est dove sono facilmente consultabili promozioni, coupon, vantaggi e novità esclusive che premiano gli affezionati clienti Famila.