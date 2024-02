Lavorare su mente e cuore, al via i corsi di Sangha

Intensivo Mindfulness in due tempi con Elisa Chiodarelli. Nella tradizione buddhista, da cui la pratica di Mindfulness proviene, si insegna che per coltivare una vita più equilibrata e serena occorre sviluppare due aspetti fondamentali di tutti noi: la mente e il cuore. La pratica di Mindfulness paradossalmente ci arriva attraverso il corpo, che rimane il terreno di scoperta, trasformazione e riunificazione dei conflitti e delle distanze che ci separano dal nostro ritorno “a casa”. Saper stare seduti al nostro posto nella vita, sul cuscino da meditazione reale e metaforico, ci aiuta a sviluppare la lucidità e il coraggio per affrontare le difficoltà, e superarle. Con cuore aperto e mente risvegliata. In questi due intensivi di Mindfulness dedicati alla mente (la saggezza) e al cuore (la compassione) impareremo a fare amicizia con la confusione della mente, l’ansia e le emozioni difficili, in modo da imparare a decifrarle e a trasformarle gradualmente in qualcosa di più utile.

Lo faremo utilizzando gli strumenti della Mindfulness e anche quelli della tradizione buddhista, così da integrare conoscenze e pratiche diverse.

La Life coach

Laureata in Storia Orientale, ha approfondito la lingua sanscrita e la filosofia buddhista. È insegnante abilitata per la conduzione del programma intensivo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) per adulti presso il Center for Mindfulness – University of Massachusetts Medical School/Brown University, Usa. È abilitata alla conduzione dei programmi di mindfulness per bambini e ragazzi da Mindful Schools, CA, Usa. Collabora con Pearson Academy/Sanoma per la conduzione di programmi di mindfulness rivolti ad insegnanti ed educatori. È abilitata alla conduzione di gruppi di meditazione Vipassana. È Life Coach diplomata presso ICTF. Ha pubblicato il libro “I pensieri sono tigri di carta” per Hoepli nell’aprile 2022. Segue ritiri di meditazione dei maestri buddhisti tibetani contemporanei e degli insegnanti del Center for Mindfulness, Brown University, Usa. Per informazioni info@satistudio.it