Un viaggio nella tradizione: a giugno torna il Festival delle ciliegie a Brda

Il 3 e il 4 giugno torna il Festival delle ciliegie a Brda (Slovenia). Quest'anno saranno Dobrovo, Medana, Kojska, Gonja?e e Kozana i borghi che ospiteranno l'evento, offrendo a ogni visitatore un'esperienza unica, ricca di fascino, storia e gusto. Vi aspettano bancarelle con prodotti locali, esperienze culinarie, animazione culturale e per bambini, arte extemporae, laboratori artigianali, un’atmosfera tranquilla e naturalmente, tantissime ciliegie. E' previsto un bus navetta gratuito.

Luoghi e programma

Sabato 3 giugno (11.00 – 23.00)

KOJSKO • (Rio Kojsko e la chiesa della Santa Croce)



- Workshop in collaborazione con l’associazione Briške ?ene e dekleta al castello di Kojsko e yoga per bambini nel parco sportivo Rio

- Visita guidata della Chiesa della Santa Croce sopra Kojsko

- Laboratorio di lavanda

- Arte extemporae ed esposizione delle opere d'arte

- Laboratorio con lana e carta nel campo sportivo Rio

- Dimostrazione del gioco delle bocce presso il campo sportivo Rio

- Mercatino con prelibatezze locali, ciliegie, olio d'oliva, lavanda e offerta culinaria

MEDANA • (piazza centrale e cortile della casa natale di A. Gradnik)

- 4 ristoratori di Medana si presentano con cibo locale di Brda; enfasi su cibi stagionali e piatti con ciliegie (Vino@Modana, Nejka@Uroš Klinec, Bu?inel, Tavarneta)

- Vini selezionati di rinomati produttori di Medana e Klet Brda e birra artigianale locale alla spina

- Esibizione del gruppo musicale Plamen e DJ Janko

- Proiezione su maxi schermo di vecchie foto di Medana, della festa delle ciliegie e di un film su Brda

- Mercatini nel borgo di Medana (ciliegie, dolci preparati dalle donne del posto, miele, olio d'oliva...)

- Galleria "Alma Medana" con possibilità di visita guidata della mostra

- Mostra di vecchi utensili quotidiani dei contadini nel cortile della casa natale di Gradnik: vecchie biciclette, ceste, scale in legno e tutto ciò che riguarda la raccolta, il trasporto e la vendita delle ciliegie, nonché vecchie foto che mostrano la raccolta, il trasporto e la vendita delle ciliegie

• KOZANA • (piazza del villaggio)

- Degustazione di vini dei viticultori del paese, bancarelle con ciliegie, offerta culinaria, mercato con formaggi, salumi, miele

- Visita guidata al campanile di Ple?nik, mostra fotografica di Kozana “prima e dopo”

- Giochi sportivi per bambini (tiro in porta, truccabimbi)

- Laboratorio per bambini e Mago

- Esibizione del gruppo Briška pomlad

• DOBROVO • (cortile del castello di Dobrovo)

- Mostra delle ciliegie (atrio del castello di Dobrovo)

- Mostra storica sul tema delle ciliegie (nel salone del Castello di Dobrovo)

- Mercatino con ciliegie e prodotti locali e angolo smoothie bar

- Degustazione di vini - enoteca/Brda, patria della ribolla

- Offerta culinaria e laboratorio di cucina con lo chef Matej Vodan, Culinart

- Piatti con ciliegie

- Spettacolo con azoto liquido

- Preparazione del sorbetto alla ciliegia

- Spettacoli di musica e danza

- Radio Robin in diretta

- Angolo della Scuola elementare Alojz Gradnik Dobrovo

• GONJA?E • (torre panoramica a Gonja?e)

- Mercatino con ciliegie e prodotti locali

- Offerta culinaria e vinicola

- Angolo bambini e animazione

- Esibizioni di gruppi musicali

Alle 19.00 ci sarà la Notte delle ciliegie nel Parco sportivo a Vipol?e con il concerto di: KINGSTON, l'Ikebana Ensemble, Matja? Jelen e DJ Baromat.

DOMENICA, 4 giugno (11.00 – 23.00)

• KOJSKO • (Rio Kojsko)

- Mercatino con prelibatezze locali, ciliegie, olio d'oliva, prodotti di lavanda e offerta culinaria

- Esibizione del Pihalni orkester Brda, dei bambini della Scuola elementare di Kojsko, dei ballerini del Dance Club #lospravilos

- Programma per bambini e concerto con DEJAN DOGAJA e con una band per tutte le generazioni

• MEDANA • (piazza centrale e nel cortile della casa natale di Gradnik)

- 4 ristoratori di Medana si presentano con cibo locale di Brda; enfasi su cibi stagionali e piatti con ciliegie (Vino@Modana, Nejka@Uroš Klinec, Bu?inel, Tavarneta)

- Vini selezionati di rinomati produttori di Medana e Klet Brda e birra artigianale locale alla spina

- Esibizione del gruppo musicale Trio Srebroi + DJ Janko

- Proiezione su maxi schermo di vecchie foto di Medana, la festa delle ciliegie e di un film su Brda

- Mercatino nei borghi di Brda (ciliegie, dolci preparati dalle donne del paese, miele, olio d'oliva...)

- Galleria "Alma Medana" con possibilità di visita guidata alla mostra

- Una mostra di vecchi utensili quotidiani dei contadini nel cortile della casa natale di Gradnik: vecchie biciclette, ceste, buinc, scale e tutto ciò che riguarda la raccolta, la cernita, il trasporto e la vendita delle ciliegie, nonché vecchie foto che mostrano la raccolta, il trasporto e la vendita delle ciliegie

• DOBROVO • (cortile del castello di Dobrovo)

- Mostra delle ciliegie (atrio del castello di Dobrovo)

- Mostra storica sul tema delle ciliegie (nel salone del Castello di Dobrovo)

- Mercatino con ciliegie e prodotti locali e angolo smoothie bar

- Degustazione di vini - enoteca/Brda, patria della ribolla

- Offerta culinaria e laboratorio di cucina con lo chef Matej Vodan, Culinart

- Piatti con ciliegie

- Spettacolo con azoto liquido

- Preparazione del sorbetto alla ciliegia

- Spettacoli di musica e danza

- Radio Robin in diretta

- Angolo della Scuola elementare Alojz Gradnik Dobrovo

• GONJA?E • (torre panoramica a Gonja?e)

- Mercatino con ciliegie e prodotti locali

- Offerta culinaria e vinicola

- Angolo bambini e animazione

- Esibizioni di gruppi musicali