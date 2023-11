La fiera di San Nicolò festeggia il centenario con due mostre

TRIESTE - Ritorna ancora una volta anche in questo dicembre 2023 la fiera di San Nicolò, che quest'anno festeggia i cento anni e che si svolgerà, come di consueto, da venerdì 1 a venerdì 8 dicembre, organizzata e curata dal Comune di Trieste nella tradizionale area del Viale XX Settembre. La fiera è stata presentata questa mattina nella Sala della Giunta del Comune di Trieste dal vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche, Serena Tonel, alla presenza della dirigente del Servizio Attività Economiche, Francesca Dambrosi, e della curatrice della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, Claudia Collecchia. “Questa manifestazione non è solo un evento economico per la città, ma è molto di più, rappresenta la storia, la tradizione e dal punto di vista sociale un collegamento tra la comunità cattolica e quella ortodossa", ha affermato il vicesindaco Tonel, sottolineando il ruolo della Fiera di San Nicolò nel rafforzare i legami comunitari e nel rimanere un luogo iconico nel cuore di tutti i triestini.

Per celebrare il centesimo anniversario, il Comune ha allestito due mostre fotografiche, una al Mercato Coperto e l'altra nel foyer del Teatro Rossetti, con l'intento di creare un percorso ideale lungo i luoghi tradizionali della fiera, arricchito da contenuti multimediali, video e storytelling. Inoltre, sono stati realizzati gadget celebrativi, come sottobicchieri, borse e segnalibri, che verranno distribuiti nelle attività economiche della zona del viale XX Settembre. Un grande striscione sarà inoltre esposto sul Municipio per sottolineare l'importanza dell'evento. “La fiera è importante, sia per operatori che vi partecipano, ma anche per tutti gli esercizi pubblici e commerciali limitrofi al Viale XX Settembre - ha spiegato Serena Tonel -. Quest'anno sono stati tolti i posti lungo la via Muratti e nell'ultimo tratto tra la via Rossetti e il teatro Rossetti, in quanti questa zona nel corso corso degli ultimi anni era poco appetibile per gli operatori, riducendo a 85 i posti a disposizione”.

Le due mostre fotografiche sono state allestite grazie ai negativi di Foto Omnia di Ugo Borsatti, Adriano de Rota, Alfonso Mottola e dell’agenzia fotografica Giornalfoto, conservati presso la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, sono autentici cammei in grado di restituire il clima festoso della Fiera negli anni Cinquanta e Sessanta. Saranno aperte al pubblico dal 28 novembre al 10 dicembre al Teatro Rossetti, e dal 3 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 al Mercato Coperto, con ingresso libero. La Fiera di San Nicolò non è solo una celebrazione, ma un richiamo alle radici profonde di Trieste, un evento che, anno dopo anno, continua a tessere la trama della comunità cittadina.