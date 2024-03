"Forever 80's Night", la festa dance

Montedoro discoteca per una notte con dj set e concerto live. Alle 19 e 30 Dj Fabio aprirà le danze, a seguire DJ Lovro (Slovenia) ci farà ballare sulle più belle note 80's, Dj Alex Del Piero surriscalderà la serata fino all'esibizione alle ore 21:00 del special guest Deblanc con la sua band che suonerà e canterà live le sue canzoni e le hits di quegli anni per scatenarci assieme e rivivere le notti e le emozioni in discoteca. A seguire ancora Dj Alex Del Piero che chiuderà la serata.