Poesia, fotografia, traduzione e diritti umani: nel weekend l'omaggio a Gabriella Valera Gruber

TRIESTE - Un seminario dedicato alla traduzione, letture poetiche, e un ritratto curato da chi la conosceva bene. E’ un omaggio alla figura di Gabriella Valera Gruber, docente, storica, poetessa, organizzatrice di iniziative per i giovani di tutto il mondo e instancabile promotrice del “diritto di dialogo”, quello organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste (con Helena Lozano Miralles come responsabile scientifica), assieme all’Associazione Poesia e Solidarietà, quali partner del più ampio progetto Poesol 2023, finanziato quest’anno dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali. Venerdì 1 e sabato 2 dicembre alla Stazione Rogers è in programma la seconda edizione di “Diritto di dialogo: poesia, traduzione e diritti umani in ricordo di Gabriella Valera Gruber”. Venerdi (15.30 - 17.30) e sabato (9 - 13) si terrà il seminario “s-Tradurre: ciò che la lingua non può e la traduzione deve”, cui parteciperanno numerosi studiosi dell’ateneo giuliano e non solo. Il seminario è sempre stato un appuntamento cardine del Forum Mondiale dei Giovani “Diritto di Dialogo”, che la professoressa Valera Gruber, scomparsa nel 2021, organizzava ormai dal lontano 2008, offrendo ai giovani partecipanti un’opportunità irripetibile di incontro e di dialogo.

Sempre venerdì 1 dicembre, ma dalle 18 alle 20, Enzo Santese, scrittore e poeta, giornalista e critico d’ arte presenterà la silloge “Castello di Duino – XIX edizione”, raccolta poetica che contiene le poesie vincitrici del Concorso internazionale di poesia e teatro “Castello di Duino” già premiate a Trieste il 25 e 26 marzo. “Incontri: sorrisi dell’anima” è stato il tema del concorso di quest’anno, che ha liberamente ispirato le 39 poesie scelte dalla giuria internazionale del Concorso e premiate con la pubblicazione. Sarà l’occasione per ricordare assieme a Enzo Santese la figura e l’opera di Gabriella Valera Gruber, fondatrice nel 2005 dell’Associazione Poesia e Solidarietà assieme al marito Ottavio Gruber con letture di poesie e interventi sulle sue molte attività volte alla promozione del “diritto di dialogo”. Parteciperanno alla serata i poeti di Poesia e Solidarietà, ben conosciuti nei salotti culturali triestini. Concluderà la serata un Poetry Slam a cura di Carlo Selan. Agli incontri farà da cornice la mostra fotografica “Il concorso Castello di Duino XIX edizione” con scatti inviati dai giovani poeti concorrenti e corredati dai versi delle loro poesie.