Arriva la Giornata per l'Infanzia e l'open day per scoprire gli asili comunali

Presentata oggi in Comune la “Giornata dell'infanzia”, tradizionale appuntamento per far conoscere ai cittadini i servizi educativi e scolastici del Comune di Trieste dedicati ai bambini da zero a sei anni. A partire dalle ore 10.00 di sabato 14 gennaio e fino alle ore 12.00 l'evento potrà essere seguito attraverso i social istituzionali del Comune di Trieste”. Le iscrizioni alle 30 scuole infanzia e ai 18 nidi comunali per l’anno scolastico 2023-2024 saranno aperte dal 16 gennaio al 3 febbraio 2023. “La 'Giornata dell'infanzia' di quest'anno - ha dichiarato l’assessore comunale all’educazione Nicole Matteoni - continuerà a svolgersi on line, visto il successo che il format ha riscosso negli anni scorsi; un format di successo che consente alle famiglie impossibilitate a presenziare di poter seguire un importante momento conoscitivo”.

Per collegarsi, basterà accedere alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ComunediTrieste o al canale Youtube https://www.youtube.com/c/ComunediTriesteChannel del Comune di Trieste. NNovità di quest'anno è la possibilità per le famiglie di inviare, già a partire da oggi, domande via email al seguente indirizzo: scuola.educazione@comune.trieste.it, specificando nell'oggetto che si tratta di domande per la “Giornata dell'infanzia”. Le risposte verranno fornite sabato 14 gennaio alle fine di ogni tema trattato.

Le famiglie potranno inoltre vedere e valutare le strutture educative comunali e convenzionate presenti in città a partire da lunedì 16 fino a venerdì 20 gennaio 2023, con gli Open Day (due appuntamenti previsti per ciascuna scuola). A supporto delle famiglie, inoltre, saranno messi a disposizione anche due nuovi strumenti: una guida ai servizi che sarà presente in tutte le strutture educative e nelle biblioteche del Comune di Trieste, e il nuovo sito www.triesteducazione.it.