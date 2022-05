Disturbi alimentari, a San Giovanni un corso per giornalisti e la mostra Abbraccio

In occasione della settima giornata internazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (World Eating Disorder Action Day) prevista il 2 giugno prossimo in tutto il mondo, l’associazione Fenice FVG odv e l’Ordine dei Giornalisti regionale, insieme alla disponibilità del Servizio Integrato per i Disturbi del Comportamento Alimentare ASUGI, si preparano con due eventi rivolti alla sensibilizzazione verso i DCA, malattie gravi e curabili molto diffuse, come emerso dal recente studio pubblicato ad inizio maggio dall'International Journal of Eating Disorder (una revisione di 53 ricerche condotte sul tema e oltre 36 mila pazienti coinvolti, con età media di 24 anni di cui oltre il 90% donne). In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone (su un totale di 70 milioni nel mondo) di cui il 70% sono adolescenti (dato OMS). Obiettivo della giornata è promuovere la consapevolezza globale dei disturbi del comportamento alimentare.

Il progetto Abbraccio e la mostra al parco San Giovanni

Venerdì 27 maggio alle 18:30 il progetto ABBRACCIO arriva tra i roseti antichi del Parco S. Giovanni di Trieste: sarà inaugurata la mostra itinerante che raggruppa illustrazioni di illustratori noti e i lavori delle giovani pazienti di tutti i centri CDA della Regione. Saranno presenti la prof.ssa Elisabetta Pascolo Fabrici, direttore del dipartimento di salute mentale ASUGI, la dott.ssa Sara Monticolopsicologa e psicoterapeuta referente del centro DCA di ASUGI sede di Trieste, Donatella Martini, Presidente Fenice FVG. Sarà sarà presente Stefania Del Rizzo, autrice del libro "Nella mia Buccia” e seguirà alle 19:00 la performance musicale di Noela Ontani, flauto e Giovanni Grisan, chitarra.

La mostra sarà aperta presso “la Cassetta I” via De Pastrovich 2 lunedì 30 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 17; martedì 31 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 17; mercoledì 1 giugno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 17

Il corso di formazione per giornalisti

Sabato 28 maggio l'Università degli studi di Trieste (Aula Magna Edificio H3, via Alfonso Valerio 12/2) ospiterà dalle 9:30 il corso di formazione per giornalisti Il dovere della corretta informazione dei disturbi del comportamento alimentare, corso aperto anche agli studenti universitari, al personale dell’azienda sanitaria e a quanti vorranno prendervi parte. Partendo dall'articolo 6 del Testo Unico dedicato ai Doveri nei confronti dei soggetti deboli di chi fa informazione, il corso intende porre l'attenzione sul linguaggio corretto - e scevro da sensazionalismi - al quale chi si occupa di informazione deve attenersi. Quando si parla di DCA, la delicatezza dell’argomento richiede parole giuste: la scorretta informazione porta a stigmatizzare e giudicare la persona malata e la famiglia, creando isolamento in ambito sociale (si pensi, per esempio, alla scuola o alle associazioni sportive). In questo quadro il ruolo del giornalista diventa delicato e fondamentale al tempo stesso, in quanto tramite tra il complesso mondo interessato dalla malattia: i pazienti, le loro famiglie, i medici, gli operatori e l’opinione pubblica. OdG FVG è stato il primo ordine in Italia a sensibilizzare i giornalisti rispetto a questo tema con corsi di formazione.

Relatori (in ordine di intervento) Anna Romanin, giornalista e membro del Constructive Network; Monica Baiano, medico psichiatra e psicoterapeuta, Dirigente medico presso l'Unità operativa 1 SC Sostanze Illegali del Dipartimento Dipendenze di Asugi; Giuseppe Abbracciavento, medico chirurgo dirigente medico specialista in Neuropsichiatria infantile Burlo Garofalo Trieste, Corinna Michelin, psicologa e psicoterapeuta, è referente del Centro DCA di Asugi - Sede di Monfalcone; Giada Giorgi, giornalista della redazione di Open, autrice del reportage Anime Affamate presentato al Consiglio dei Ministri lo scorso marzo; Donatella Martini, presidente dell'Associazione Fenice FVG ODV.

L’evento è inserito nel programma di formazione professionale continua dell’Ordine dei giornalisti e consente di maturare 5 crediti formativi deontologici. Iscrizione obbligatoria su www.formazionegiornalisti.it Il corso è aperto anche a comunicatori, operatori sanitari, a coloro desiderino avvicinarsi con empatia e in modo costruttivo al delicato mondo dei DCA. Per i non giornalisti la mail per l’iscrizione è: fenicefvg@libero.it