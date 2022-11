Al via la prima "Giornata dei ricreatori comunali", open day per genitori e bimbi

Presentata oggi la prima “Giornata dei Ricreatori comunali”, che si svolgerà sabato 19 novembre 2022. Un inedito tributo a questo storico servizio, unico nel contesto nazionale, che anima la città di Trieste da oltre un secolo; le famiglie potranno conoscere i ricreatori comunali presenti in città e le loro offerte ludico-formative articolate in Ricreatorio invernale, Servizio SIS (servizio integrativo scolastico) e Ricrestate.

"Come sempre detto, i ricreatori comunali sono un tesoro e un'eccellenza del nostro sistema educativo territoriale e proprio per questo ho ritenuto necessario dedicargli una giornata ad hoc per la presentazione a tutta la città – ha detto l'Assessore comunale all’Educazione, Scuola, Famiglia, Giovani, Nicole Matteoni -. I 13 ricreatori comunali, che hanno già compiuto oltre cento anni, sono un servizio unico in Italia e di cui il Comune di Trieste si occupa in toto finanziandolo con risorse proprie. Un tesoro che ha unito generazioni di triestini, avviando molti di loro, verso carriere sportive di altissimo livello”.

La dottoressa Antonella Brecel, ha sottolineato come l'accesso a tutte le 13 sedi avverrà senza alcuna formalità, proprio per agevolare l'ingresso delle famiglie ai ricreatori per una una giornata all'insegna della più larga accoglienza di promozione e valorizzazione del servizio; quindi, anche le famiglie con bambini di età non da ricreatorio, potranno accedervi e fruire di una visita guidata, offerta dal personale che illustrerà la ricchezza delle attività. La giornata di articolerà in due momenti: la mattina, in modalità telematica, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 e potrà essere seguita attraverso i social istituzionali del Comune di Trieste e al pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 con gli open day di tutte le tredici sedi dei ricreatori. Per seguire la prima parte, che si svolgerà in modalità telematica, basterà accedere alla pagina Facebook o al canale Youtube del Comune di Trieste.

Il ricreatorio Pitteri avrà un’apertura d’eccezione con la presenza del giornalista Claudio Ernè, che alle 15.30 presenterà un documento di rara storicità: la ripresa filmica della visita della Regina Elena al ricreatorio Pitteri il 14 maggio 1922. Nei ricreatori comunali Gentilli, Lucchini e Ricceri, il pomeriggio si aprirà con l’intervento della Civica Orchestra Fiati “G. Verdi” Città di Trieste, che presenterà l’attività di percussioni e Drum Line, una disciplina dedicata agli ensemble di percussioni che prevede coreografie e movimenti. Quest’attività coinvolgerà, a partire dal mese di gennaio 2023, tutti i ricreatori comunali.

In ogni struttura il campo esterno, che rappresenta il suo biglietto da visita, sarà animato dagli educatori che per tutta la durata dell’Open Day proporranno giochi motori guidati (percorsi motori, partite, gimkana e ovviamente giochi tradizionali) con la sensibilità di rimodulare la proposta a seconda della fascia d’età e dell’utenza che interverrà. Negli spazi interni verranno allestiti laboratori secondo i filoni che da sempre contraddistinguono i ricreatori, quali musica, teatro, creatività manuale e ludica con possibilità di sperimentare un canto in coro, giocare a scacchi o con giochi da tavolo, dipingere o provare a realizzare un piccolo manufatto in ceramica.