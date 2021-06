Golf & wine al club di Padriciano: da venerdì il circuito "Il Tasso"

Inizia venerdì 18 giugno al Golf club di Trieste un circuito di 4 gare a 9 buche: “il Tasso wines” 9 holes Challenge 2021. La gara è sponsorizzata da Paola Tacoli, golfista professionista che ha giocato nella Squadra Nazionale e che è anche produttrice di vini nell’azienda di famiglia - Tacoli Asquini di Bicinicco (Ud) - con Vineria a Trieste. Da poco, assieme a Maria Chiou, ha creato la nuova linea “il Tasso” che, oltre al Rosso “Omega”, comprende il Friulano “Alef” e lo spumante Metodo Charmat “1836”. A questi ultimi due vini verranno abbinate le portate di pesce – un primo ed una frittura – che saranno servite alle cene a fine gara, nel ristorante da poco preso in gestione da Carignani, Giorgi e Minucci, i tre imprenditori già protagonisti del rilancio dello stabilimento balenare Sticco. Un’opportunità per conoscere la proposta gastronomica del locale, che si rifà alla tradizione italiana ma soprattutto a quella marinara triestina, cenando con una spettacolare vista sul golfo. Il circuito si articola in 4 gare, valide anche per l’handicap: il 18 giugno, il 2 e il 23 luglio, con finale venerdì 30 luglio. La formula di gioco è 9 buche Stableford, categoria unica, hcp 0-54. I premi sono riservati ai primi tre netti per tappa e al primo e al secondo netto sulla classifica complessiva del circuito. Per partecipare la tariffa a gara, comprensiva di green fee, è di 10 euro per i soci e 30 per i non soci, mentre la cena, aperta anche al pubblico, con due portate e due vini de “il Tasso”, ha un costo di 30 euro a persona. Per info: 040.226159 o via mail a info@golfclubtrieste.net.

