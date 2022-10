Halloween night al Duke, il concerto è a favore dei donatori di sangue

Venerdì sera 28 ottobre, a partire dalle 19.30 presso il The Duke Pub di via Vidali a Trieste, trucco dal vivo con la make up artist Erica Cociancich, punto informativo della Associazione Donatori Sangue di Trieste ed a seguire il doppio concerto con EMP ed i RED CODE.

Erica Cociancich è una make up artist e truccatrice che vanta numerose esperienze nell'ambito di lavoro da set e spettacolo (cinema, video, shooting...). Il makeup è solo una delle sue espressioni artistiche, che unisce al face e bodypainting, agli effetti ed alla creazione dell'immagine. Per l'occasione truccherà dal vivo e gratuitamente i primi partecipanti del pubblico presenti.

A seguire il doppio concerto degli EMP Enterprise Movie Project e dei Red Code.

Gli EMP, per la prima volta a Trieste, sono specialisti nelle cover dei brani più famosi delle colonne sonore dei film. Per la nostra notte da paura hanno selezionato un repertorio di brani “da paura”!

I Red Code, dopo l'esperienza a IL GIULIA ROCK ARENA, portano una selezione di cover ed inediti alternative rock e metal che fanno parte o sono ispirate delle colonne sonore di film e serie TV.

La serata, a tema Halloween, è dedicata ad un tipo speciale di vampiri

Da millenni nel folklore, da un secolo hanno conquistato anche il cinema. Creature così oscure e affascinanti, ambigue e potenti, da farti desiderare di essere la loro vittima. Dal Dracula di Christopher Lee a Morbius di Jared Leto, da Megan Fox in Jennyfer's Body a Tom Hiddleston e Tilda Swinton in stile retro in Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch (ma anche ogni vampir? di True Blood, Vampire diaries, What we do in the shadows tranne forse Max Schreck del Dracula di Murnau, quello forse no!).

In fondo chi non vorrebbe farsi mordere e DONARE IL PROPRIO SANGUE ad un? vampir??

Venerdì sera potrebbero esserci dei veri vampiri a caccia di sangue.

Sicuramente ci saranno i donatori sangue.

L'Associazione Donatori Sangue di Trieste sarà presente con un punto informativo. L'associazione si occupa da oltre cinquant'anni di sensibilizzare la comunità residente nella Provincia di Trieste circa l'importanza del dono del sangue.

Attraverso attività ed eventi, l'ADS collabora con l'Azienda Ospedaliera Asugi per reperire il maggior numero di donatori con l'obiettivo di rendere la provincia di Trieste autonoma e capace di soddisfare il fabbisogno di sangue provenienti dai diversi reparti ospedalieri. Tutto questo è possibile solo grazie alla collaborazione di molti cittadini, Enti, Scuole, Istituti e Associazioni sportive.

Donare il sangue è semplice, sicuro e di grande soddisfazione per i donatori. L’Associazione Donatori sangue di Trieste è pronta ad accogliere gli aspiranti donatori e accompagnarli attraverso le diverse fasi della donazione.

L’ADS ha messo a disposizione 3 numeri di telefono: 040764920/0403721981 e 3348045190. Quest'ultimo consente di interagire attraverso sms e whatsApp per ottenere facilmente importanti informazioni, dalle cause e i tempi di esclusione dalla donazione, alla posizione con localizzazione dell’Associazione e del Centro Trasfusionale, e soprattutto è possibile prenotare le donazioni, servizio riservato agli associati e a tutti coloro che vorranno diventarlo.

A Trieste si dona presso l’Ospedale Maggiore, attualmente unico punto di prelievo per donazioni di sangue. Una volta prenotata la donazione, la prima fase richiede la compilazione di un questionario sul proprio stato di salute e sulle abitudini di vita che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza della donazione. La fase successiva prevede un colloquio con un’infermiera e lo screening dell’emoglobina effettuato sulla goccia di sangue ottenuta con una puntura da dito. Superati gli step appena descritti, il donatore procede alla visita con lo specialista di medicina trasfusionale, il quale controllerà insieme al donatore le risposte al questionario ed è in questa sede che il donatore può chiarire qualsiasi dubbio con il medico, che naturalmente tratterà in modo confidenziale tutti i dati del donatore. Dopo la visita medica, il donatore verrà accompagnato in sala prelievi dove infermiere esperte e professionali eseguiranno il prelievo di sangue intero oppure le procedure di plasma o piastrinoaferesi.

La donazione di sangue è un piccolo gesto di grande solidarietà, che consente prima di tutto di aiutare i pazienti, ma ha anche riflessi positivi sulla salute dei donatori stessi, attraverso il controllo periodico di parametri quali la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e alcuni esami di laboratorio.



L'evento è organizzato dal The Duke pub di Trieste in collaborazione, per la parte artistica, con l'Associazione S@NGIORGIO 2020. Per informazioni sangiorgio2020@gmail.com