Harry Potter, la collezione del triestino Massimo Battista sbarca a Milano

MILANO - Il triestino Massimo Battista, esperto di libri rari e autore della prima bibliografia completa di tutte le opere italiane di J.K. Rowling, porta a Milano la sua preziosa collezione di libri di Harry Potter per una mostra aperta al pubblico in programma a partire da lunedì 8 maggio presso il negozio Libraccio di via Corsico. La mostra sarà anche l’occasione per la presentazione del libro dello stesso autore, ‘Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling’ (Salani). I volumi esposti saranno circa un’ottantina: si tratta di prime edizioni, dalla loro prima stampa del 1998 fino agli ultimi, pubblicati nel 2022. Tra le opere in mostra, spiccano l'edizione 'Motto di Hogwarts', l'edizione 'Harry Potter. La serie completa. Edizione Castello di Hogwarts' e l'edizione limitata de 'Il Seggio Vacante'. La collezione è stata completata dopo una ricerca complessa e a tratti difficile, ma rappresenta ora un piccolo tesoro da condividere con tutti gli amanti della saga di Harry Potter.

Massimo Battista è infatti l’autore della prima bibliografia completa di tutte le opere italiane di J.K. Rowling, pubblicate in Italia da Salani, dal 1998 a oggi (la saga di Harry Potter e tutti gli altri romanzi, compresi quelli a firma Robert Galbraith). Si tratta del risultato di una ricerca durata anni e che riporta una scheda per ogni libro pubblicato, di cui vengono descritti tutti i dettagli, grafici ed editoriali, con note sulla traduzione, il pregio collezionistico e la quantità di ristampe.