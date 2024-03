Histri in Istria, proroga della mostra

Oltre 15.700 persone (escluse le numerose scolaresche), dal 15 dicembre 2023 al 24 marzo 2024, hanno visitato il Museo di Antichità “J. J. Winckelmann” di Trieste per la mostra “Histri in Istria” allestita per la prima volta in Italia con più di 200 reperti archeologici, curata da Martina Ble?i? Kavur dell’Università del Litorale Koper/Capodistria e realizzata dalla Comunità Croata di Trieste insieme al Museo Archeologico dell'Istria/Arheološki Muzej Istre u Puli, in coorganizzazione con il Comune di Trieste.

“Un risultato che va oltre alle aspettative” – come ha sottolineato il presidente della Comunità Croata Damir Murkovic in occasione dell’ultimo evento collaterale, che ha visto la presenza a Trieste del direttore del Museo archeologico dell'Istria/Arheološki muzej Istre a Pola/Pula Darko Komšo e del sindaco di Pola, Filip Zori?i? – “e che premia una mostra incentrata su storia, usi e costumi degli Istri, dedicata alla riscoperta del popolo che ha dato il nome alla penisola Istriana e che ne ha abitato le terre fino alla caduta del centro fortificato di Nesazio nel 177 a.C.”.

Realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CRTrieste, la mostra “Histri in Istria” e i suoi eventi collaterali ospitati a Palazzo Gopcevich, sempre molto apprezzati dal pubblico, hanno inoltre contribuito alla conoscenza e all’implementazione delle relazioni con numerose istituzioni culturali, italiane e croate.

In considerazione al grande interesse, la mostra è stata prorogata fino al 7 aprile, con orari di apertura dalle 10.00 alle 17.00 (aperto anche durante le festività pasquali). A conclusione, domenica 7 aprile, alle ore 11.00, sarà proposta l’ultima visita guidata a cura di Marzia Vidulli Torlo, Conservatore del Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”.