Incontro con l'autore Stefano Magni

Stefano Magni, autore della traduzione in francese, pubblicata recentemente presso Camponotto editore, del suo romanzo "Despedida", premio litterario Nuovo Umanesimo nel 2019, dialogherà con Sophia Del Giudice dell'Alliance Française di Trieste. L'incontro sarà in francese

Stefano Magni

Docente-ricercatore di Letteratura italiana Moderna e Contemporanea presso Aix Marseille Université, Stefano Magni si interessa alla relazione tra storia, memoria e letteratura. Ha pubblicato numerosi testi sulla letteratura e la civilizzazione italiane moferne e contemparanee. Negli ultimi anni le sue pubblicazioni si sono concentrate sulla scrittura legata alle due guerre mondiali, nonchè gli scritti politici di G.A. Borgese, Ha pubblicato libri e articoli su autori italiani del XX° secolo. In Italia, suo paese d’origine, ha pubblicato romanzi, racconti, poesie, scrivendo anche sceneggiature di film.

Despedida

Armando Amado, di origini argentine, è un ballerino di tango di fama internazionale dal carattere difficile, presuntuoso, superbo, anticonformista, egocentrico. La sua partner, Lucia Pagliai, è una ballerina talentuosa, che accetta un rapporto sentimentale precario, chiudendo gli occhi sui tradimenti del compagno, perché innamorata di quello spirito dannato e ribelle. Le loro vite sono interrotte da un evento imprevisto che li costringe a un cambiamento umano radicale e a far fronte a prove inaspettate. Il romanzo osserva la loro evoluzione e il loro nuovo modo di interpretare il tango, avvicinandosi a una realtà che non avrebbero mai pensato di conoscere: quella dei disabili.

Tra sogni, speranze, delusioni umane, ricerca spirituale, questo romanzo parla della fiducia di interpretare la vita nel modo migliore, in ogni situazione.