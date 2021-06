Alla scoperta di Aurisina: due itinerari dedicati alle cave e alla lavorazione del marmo

Prezzo non disponibile

Da sabato 19 giugno prendono il via gli itinerari e gli incontri speciali ad Aurisina organizzati da C.A.V.E. con la collaborazione con Gal Carso-Las Kras, Friuli Venezia Giulia Turismo e Trieste.Green. Accompagnati da guide naturalistiche, che racconteranno la storia e la natura del territorio, si scopriranno in particolare il borgo, le cave e alcuni storici laboratori impegnati nella lavorazione del marmo.

L'appuntamento con gli itinerari de "La pietra fa il suo giro" parte con due tipologie di esperienze. La prima, il 19 giugno e il 03 luglio, proporrà l'incontro con il suggestivo borgo antico di Aurisina, il cimitero austro ungarico, lo storico viadotto della Ferrovia Meridionale per infine scoprire, attraverso la visita al laboratorio della Tecnomarmi di Giorgia Zandomeni, le tecniche di lavorazione del marmo e la creatività che le accompagna, nonché la storia della famiglia che da generazioni è attiva nel bacino minerario estrattivo di Aurisina Cave.

La seconda tipologia di itinerario, prevista nelle date 26 giugno, 24 luglio, 18 settembre, accompagnerà invece i partecipanti a conoscere l'inquietante bellezza dei bacini marmiferi aperti in epoca romana, attualmente attivi, per continuare sino alla vedetta dedicata a Tiziana Weiss, a picco sul Golfo di Trieste, e giungere, dopo un tratto dello splendido sentiero Kugy, all'azienda Marmi Cortese, dove i proprietari ci racconteranno la storia della loro famiglia e i segreti della lavorazione della pietra di Aurisina. Per prenotare è necessario visitare il sito di Trieste.Green e digitare la pietra fa il suo giro.