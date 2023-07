Jazz, indie, punk: torna al Toti il PGTSummer Music 2023

Presentata la seconda edizione di PGTSummer Music 2023, festival musicale del Polo Giovani Toti, in programma dal 21 luglio al 7 settembre. Si spazierà dal jazz all'indie, passando per le energiche sonorità punk, tutto nella suggestiva atmosfera del Polo Giovani Toti. Gli eventi, organizzati con la direzione artistica di AGM Centro Studi, si terranno nella zona esterna del Polo Giovani Toti, con ingresso da via del Castello 1, dove è stato allestito il palco per le esibizioni delle band.

L'ingresso agli eventi è libero, fino ad esaurimento dei posti. Il programma è consultabile su PGTSummer – PAG su Facebook alle pagine “Comune di Trieste”, “Progetto Area Giovani” e “Progetto CAD”; su Instagram sui profili “comuneditrieste”, “progettoareagiovani”, “progettocad2022”. La presentazione è avvenuta ieri alla presenza dell'assessore comunale all'educazione, scuola, giovani, famiglia, sistema bibliotecario, pari opportunità Maurizio De Blasio con le rappresentanti del PAG Progetto Giovani dei Servizi educativi del Comune di Trieste e della vicepresidente dell'AGM Centro Studi Baya Rinchinova.

“Con questa iniziativa l'Amministrazione vuole fornire una risposta concreta alle istanze dei giovani, offrendo spazi attrezzati pubblici, gratuiti e sicuri per lo svago e l'aggregazione di qualità, per una promozione artistico e culturale – ha esordito l'assessore Maurizio De Blasio -. L'ambito giovanile è parte integrante della comunità e l'Amministrazione sta lavorando in un'ottica di incontro e partecipazione, pilastri della vita democratica e della libertà. L'obiettivo è quello di offrire occasioni di aggregazione e di ascolto di buona musica.”

L’iniziativa rappresenta un’occasione per le giovani band triestine, accreditate al Polo, di esibirsi, alcune per la prima volta, davanti ad un pubblico e a fianco di artisti più noti ed affermati, unitamente a una proposta di livello nazionale e regionale per costruire un'offerta più variegata possibile, rappresentativa di quasi tutti i generi. Otto eventi che si snodano fino al 7 settembre con la partecipazione di giovani artisti emergenti del Polo Giovani e band più affermate della realtà locale, nazionale e internazionale.