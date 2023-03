“Grammatica in forma d’amore", Elisa Romeo e Lara Perentin presentano il loro libro al Knulp

Sabato 1 aprile alle 18 al Knulp verrà presentato il libro "Grammatica in forma d'amore" di Elisa Romeo con le foto di Lara Perentin. Le autrici dialogheranno con la scrittrice Nadia Dalle Vedove. Letture a cura di Lorenzo Zuffi. Ouverture musicale del violoncellista Costanzo Tortorelli.

"I modi dell'amore per convenzione sono sette, anche se vi è chi sostiene che i modi di amare siano in realtà pressoché incommensurabili. Si dividono in due grandi categorie: i modi degli amori finiti e i modi degli amori infiniti." Sulla falsariga di una vera grammatica italiana, questo breve libro (50 pagine) descrive in modo poetico e a tratti struggente le sensazioni evocate dallo stato d'animo dell'innamoramento. L'escamotage narrativo prevede che alcuni argomenti della grammatica italiana vengano analizzati e reinventati con nomi diversi da come li conosciamo in realtà, in una sorta di dialogo tra un linguaggio che prende spunto da quello del trattato e un altro più libero e appassionato. Avviene così che i modi e i tempi verbali, così come gli avverbi, assumano forme di fantasia, che il lettore può provare a risolvere come se fossero un rebus. Cosa sarà mai il "Passato nobile"? E il "Futuro lieve"? A cosa si riferiscono gli "Avverbi delle domande, curiosi e impazienti"? Chi legge può scegliere se fermarsi su un piano puramente grammaticale, svelando di volta in volta le piccole finzioni con cui gioca, o se abbandonarsi a un racconto d'amore senza spazio e senza tempo, i cui protagonisti potrebbero essere chiunque.

A sottolineare l'universalità del sentimento amoroso, laddove i versi si fanno più sensuali questi sono disegnati su immagini in bianco e nero di corpi senza volto, donne e uomini ritratti con delicatezza dalla fotografa Lara Perentin in momenti di segreta intimità. Parole e immagini si intrecciano, si accarezzano e danzano assieme, dando vita a una piccola opera che è impreziosita dalla fine impronta grafica e dalle intuizioni di Federico Barile.

Elisa Romeo è nata a Trieste, dove si è laureata in Lettere Moderne. Insegna lingua e cultura italiane per stranieri in diversi contesti e nel tempo libero scrive.

Lara Perentin, triestina, fotografa free lance, specializzata in ritratto, reportage e streetphotography. "Cogliere l'animo umano resta la sua grande passione, in bianco e nero, ogni volta che le sia possibile."