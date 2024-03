"Le vie delle foto" alla dodicesima edizione

Dal 1 al 30 aprile, gli amanti della fotografia avranno l'incredibile opportunità di immergersi in una straordinaria mostra a cielo aperto a Trieste, con la dodicesima edizione de Le vie delle Foto. Questo evento eccezionale vede la partecipazione di 62 fotografi che espongono le proprie opere in 40 locali, trasformando la città in un vasto palcoscenico per un'esperienza immersiva unica nel suo genere.

Ogni locale ospita una mostra diversa, regalando al pubblico 40 prospettive uniche e 40 storie da scoprire, tutte riunite sotto l'egida di questa grande manifestazione fotografica. Gli amanti dell'arte avranno l'opportunità di esplorare le strade di Trieste alla ricerca di queste mostre, catturando emozioni e visioni attraverso gli obiettivi dei talentuosi fotografi.

La mostra sarà accessibile ogni giorno del mese, facilitando la visita grazie alle cartine disponibili presso i punti turistici, il nostro infopoint situato in via Dante 12a e tutti i locali aderenti. Inoltre, ogni sabato mattina dalle 10.30 e pomeriggio dalle ore 16.00, sarà possibile partecipare a tour guidati specializzati che condurranno gli interessati alla scoperta di Trieste e delle mostre fotografiche a catalogo.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni sull'evento, è possibile consultare il sito internet www.leviedellefoto.it, dove saranno disponibili dettagli aggiornati, orari e altre risorse utili per godere appieno di questa straordinaria esposizione fotografica. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile all'insegna della bellezza e della fotografia a Trieste con Le vie delle Foto.