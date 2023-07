Gretta in festa per la Madonna del Carmelo: processione, sagra e mercatino

Domenica 16 luglio, in occasione della solennità della Madonna del Carmelo, nella chiesa di Gretta ad essa dedicata, alle ore 18 si terrà la Santa Messa solenne presieduta dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, a seguire, alle ore 19.00, la Processione per le vie della parrocchia. La tradizionale sagra per la festa patronale avrà luogo nel cortile parrocchiale nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle ore 19. Il mercatino dell'usato si terrà a partire da mercoledì 12, proseguirà nelle stesse giornate della sagra dalle ore 18. Le attività vengono chiuse durante la processione di domenica 16 luglio.