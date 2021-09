Al via la rassegna Mare Nordest 2021: incontri e conferenze per la salvaguardia dell’ambiente marino

Dopo un’edizione virtuale sul web, torna anche quest’anno Mare Nordest, l'evento dedicato al mare la cui decima edizione, dal titolo “Il Mare che vorrei” verterà come tradizione su cultura ambientale e salvaguardia del mare. La manifestazione che si propone come punto di riferimento delle attività per il mare, sul mare e del mare dell'intero Nordest. Giunta alla decima edizione, si terrà dal 10 al 12 settembre in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste con ingresso libero. Sono previsti incontri, conferenze, presentazioni, mostre e momenti di intrattenimento in grado di incontrare il gusto di un pubblico di tutte le età, a cominciare dagli studenti a cui si rivolge con particolare attenzione.

Ideato e organizzato da Mare Nordest S.S.D.a R.L., società sportiva locale che si batte per un mare più pulito, con il patrocinio del Comune di Trieste e della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da un decennio si pone l’obiettivo di rappresentare un preciso punto di riferimento della cultura del mare e delle attività correlate, dal punto di vista economico, occupazionale, scientifico e turistico dell'intero Nord Est Adriatico. La manifestazione unisce infatti istituzioni, professionisti, ricercatori e soggetti che vantano un profondo legame con il Mare e trova in Trieste la sua sede naturale. Presenti alla conferenza stampa l'assessore comunale all'Ambiente Luisa Polli e l'assessore regionale alla sicurezza Pier Paolo Roberti.

Adatti ad ogni genere di pubblico, sono previsti numerosi appuntamenti su svariate tematiche: dall'innovazione green alla cultura storica, dalla ricerca scientifica all'intrattenimento.

L'aspetto culturale e didattico della manifestazione sarà garantito da seminari, incontri, presentazioni e iniziative didattiche e divulgative a cura di alcuni dei principali partner istituzionali scientifici di Mare Nordest tra i quali Università degli Studi di Trieste e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

Saranno presentati gli aggiornamenti sul Progetto Scuttling-Parco Navale di Trieste, i Progetti Sea Side e aMare Fvg e avranno luogo anche momenti di spettacolo.

Verrà inoltre allestita una mostra fotografica che documenta la creazione di uno straordinario manufatto, frutto dell’ingegneria navale e dell’eccellenza siderurgica Made in Italy. In collaborazione con il saggista Enrico Halupca, autore del libro “Il Trieste” (ItaloSvevo-Accademia degli Incolti), l’edizione 2021 intende celebrare il 61° anniversario della discesa del Batiscafo Trieste sul fondo della Fossa delle Marianne, a 10.916 metri. La conferenza sarà accompagnata da una mostra fotografica.

Il Festival prenderà avvio, dopo i saluti istituzionali, con un convegno sullo Scuttling, l'operazione di (auto)affondamento volontario e pilotato di naviglio dismesso dai ruoli civili e/o militari per la rivalorizzazione ambientale.

Grande rilievo verrà riservato a una conferenza scientifica sulla misurazione dei cambiamenti climatici attraverso lo studio delle stelle marine Ctenodiscus crispatus. Nell'ambito di una recente ricerca multidisciplinare condotta dal gruppo scientifico del fisico Pierre Thibault dell'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica, in questi minuscoli echinodermi presenti nel mare di Norvegia sono state infatti rinvenute delle "spie" sugli effetti del surriscaldamento globale che – per la prima volta - sono stati osservati grazie al potente microscopio sincrotrone Elettra, una delle poche "macchine della luce" esistenti al mondo e preziosamente custodita a Trieste.

Verrà quindi illustrato il progetto Sea Side, realizzato da un gruppo di otto studenti dell'Università di Trieste che, nell'ambito dell'organizzazione internazionale Enactus, sta sviluppando una proposta di imprenditorialità giovanile a scopi sociali e ambientali allo scopo di creare un network di pescatori, istituzioni pubbliche e consumatori per implementare le attività di pulizia e sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento marino.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie.

Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina facebook (www.facebook.com/pages/Mare-Nordest-Trieste/694493867279347) e sul sitowww.marenordest.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...