Match di improvvisazione teatrale: Trieste sfida gli All Stars

Primo appuntamento del Festival con il ritorno dei match di improvvisazione teatrale. Si giocherà un match evento con la sfida tra due agguerrite squadre: Trieste contro All Stars. Sul palcoscenico alcuni volti molto noti del panorama italiano e triestino, tra cui i professionsti Andrea Zanni, Barbara Buono, Diego Martone e alcuni amatori della squadra di Trieste.



Il regista della serata sarà un arbitro molto conosciuto in Italia, per la prima volta a Trieste. È un personaggio severo ma giusto che potrete "fischiare" a volontà: Aldo Carboni da Reggio Emilia. Gli attori delle squadre si cimenteranno con temi proposti direttamente dal pubblico all’ingresso e quindi del tutto ignoti. Scenografie e testi sono create sul momento e ciascuna scena ha una durata limitata a qualche minuto: risate e divertimento sono assicurati. Il pubblico è il grande protagonista: propone, incita, vota, tifa.



L'ingresso è gratuito, ma all'ingresso ci sarà una cassetta per le offerte libere "il teatro ha un costo non indifferente - spiegano gli organizzatori -. Non mettiamo un biglietto per dare la possibilità a tutti di partecipare, ma è giusto che tu sappia che un match con tutti questi professionisti sul palco ha un biglietto intero che solitamente costa tra i 12 e i 15 euro nelle altre città della Rete Match d'improvvisazione teatrale italiana". E' possibile prenotare facendo click sul pulsante "prenota il tuo posto" sul sito di improvvisamente. La durata dello spettacolo è di 1h e 30 minuti.