Al Tiare arriva 'WePlanet', 18 maxi globi in mostra per un futuro sostenibile

Un evento unico è in arrivo al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse: dall’11 ottobre al 7 novembre, nella Galleria del Centro, sarà visitabile gratuitamente per tutti WePlanet - il più grande evento per chi ha a cuore il pianeta, ovvero un’esposizione di 18 maxi globi, ognuno corredato da un pannello esplicativo dedicato, di grande impatto e bellezza realizzati da artisti e designer sul tema della sostenibilità ambientale. L’evento, che ha ottenuto il Patrocinio sia dal Comune di Villesse che dal Comune di Gorizia, prevede anche un coinvolgimento molto forte del territorio: più di 750 alunni delle scuole primarie visiteranno dal 24 al 28 ottobre, su prenotazione, l’esposizione e avranno modo di approfondire i temi riguardanti il riciclo e la salvaguardia dell’ambiente, anche attraverso un elaborato che ogni classe realizzerà, ovvero un piccolo globo 3D, e che verrà esposto nella Galleria del Tiare Shopping.

Inoltre, tutti i clienti del Meeting Place e le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio parteciperanno a uno stimolante contest: Design Your Planet! per la personalizzazione di un maxi globo, ancora neutro, che sarà l’espressione artistica della sensibilità legata al tema ambientale del suo autore e che sarà esposto all’interno della Galleria del Centro Commerciale Tiare Shopping. L’esposizione WePlanet, infine, concorre al raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite. Questo importante aspetto avvalora ancora di più l’evento, mettendo in risalto l’importanza concreta della sostenibilità ambientale, tema sempre più centrale sia a livello locale che mondiale.

“Siamo entusiasti di ospitare all’interno di Tiare Shopping WePlanet, un progetto che ha avuto grande successo a Milano e che oggi per la prima volta varca i confini di un centro commerciale. WePlanet è un’esposizione che pone al centro una riflessione sulla tematica ambientale, oggi più che mai attuale, che si sposa con il nostro obiettivo di sostenere e divulgare la cultura della sostenibilità” commenta Giuliana Boiano Direttore del Tiare Shopping. “Questa iniziativa conferma la volontà di Tiare Shopping di affiancare a un’esperienza di shopping appagante un’offerta culturale a 360°, portando all’interno del Meeting Place nuove forme di intrattenimento di forte impatto, volte a promuovere un futuro sostenibile”.