Miramare apre le porte di sera per la "Notte europea dei musei"

Ritorna sabato 13 maggio anche a Miramare la Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro. Miramare, 12 maggio 2023 Ritorna domani sabato 13 maggio anche a Miramare la Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro. La diciannovesima edizione dell’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 € (eccetto le gratuità previste per legge). Al Museo storico e il Parco del Castello di Miramare al costo di un 1 € sabato sera dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21.30) sarà possibile visitare anche la mostra allestita nelle sale del Castello “Ars Botanica Giardini di carta”. Nella Sala del Trono, inoltre, alle ore 20 ci sarà un concerto della rassegna “Concerti al Castello”, quarta serata con la musica da camera a cura dell’associazione Arte e Musica. Ospite il pianista e compositore Maurizio Mastrini, a Trieste con una tappa attesa del suo tour internazionale dal titolo “Baci”. Il concerto si svilupperà in un ciclo di quattro “Suites” dal lui composte, ognuna delle quali è formata da un trittico di brani. Ogni capitolo di ciascun quadro sonoro porta un titolo: “Baci”, “Lockdown”, “Hugs”, “Passion”. È un viaggio sonoro che racchiude le sue esperienze compositive in varie città del mondo, da Perugia a San Paolo del Brasile, passando per Colonia, Los Angeles, New York e L’Avana. Definito dalla critica “il fenomeno”, un ibrido tra genialità e pazzie, Maurizio Mastrini si è esibito in tutti i continenti, tanto da contare negli ultimi dieci anni 770 concerti ed oltre 32 milioni di ascolti solo su Spotify, rientrando così tra i pianisti italiani ad avere il numero più alto numero di download e streaming sul web.Concerti al Castello. Maggiori informazioni sul programma e gli eventi della Rassegna si possono reperire sul sito di Arte e Musica: https://associazionearteemusica.it/. La partecipazione al concerto è su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili (arteemusica2011@gmail.com). Per partecipare a più iniziative ad un prezzo agevolato, i visitatori potranno acquistare Miracard, un sistema di abbonamenti pluringresso disponibili anche online, tramite il link: https://castellomiramare.vivaticket.it/. Per maggiori informazioni: https://miramare.cultura.gov.it/miracard/ Obiettivo dell’iniziativa Notte Europea dei Musei è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Alla Notte dei Musei partecipano i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici; alle aperture sono inoltre associati eventi, spettacoli e iniziative di promozione culturale, organizzati con l’apporto di tutte le arti (teatro, musica, danza, letteratura, cinema ecc.). Il Museo di Miramare segue e partecipa all’iniziativa attraverso i propri canali social @museomiramare con gli hashtag #museitaliani #nuitdesmusees #nottedeimusei.