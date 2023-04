Alla scoperta di Monrupino con il Fai e gli apprendisti ciceroni delle scuole triestine

Domenica 16 aprile 2023 la Delegazione FAI di Trieste, in collaborazione con il Comune di Monrupino e il Museo Casa Carsica, organizza una giornata alla scoperta del borgo carsico di Monrupino che, con i suoi 880 abitanti, è il più piccolo Comune nella provincia di Trieste.

La peculiarità di questo territorio consiste nel fatto che vi si ritrovano numerosi esempi di architettura rurale tipica del Carso che nei secoli si sono mantenuti intatti. Molti sono gli edifici completamente costruiti con la pietra locale, il calcare grigio, i tipici ingressi decorati e i tetti di scandole di pietra delle case private che gli abitanti hanno conservato inalterati assieme alla presenza di strutture particolari come la grande cisterna pubblica nel centro del paese, che serviva ai residenti per la raccolta dell’acqua. Sul suo territorio non mancano, inoltre, le sorprese naturalistiche tipiche dell’altopiano carsico: è una zona con un alto valore culturale che racconta uno straordinario esempio del rapporto tra uomo e ambiente e dell’adattamento antropico di un ambiente naturale peculiare.

La Delegazione FAI di Trieste organizza questa giornata dedicata alla scoperta di Monrupino con l’intenzione di valorizzare e promuovere le peculiarità del nostro territorio e sulla scia della candidatura del Carso - a seguito degli incendi occorsi nell’estate 2022 - a I Luoghi del Cuore, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Grazie alle numerose firme raccolte, “Il Nostro Carso - Naš Kras” ha raggiunto il tredicesimo posto in classica. Un risultato di cui andare molto fieri e che vuole porre l’attenzione su questa area naturale che tutti vogliamo salvaguardare e sulla necessità di una tutela ambientale che si basi anche sull’adozione di nuovi comportamenti per mitigare l’impatto dell’uomo sulla natura.

Durante l’intera giornata di domenica 16 aprile gli Apprendisti Ciceroni degli istituti “I.S.I.S. L. Da Vinci-S. de Sandrinelli – G.R. Carli”, “I.S.I.S. Carducci-Dante”, “Liceo Petrarca” e “Liceo Slomšek”- che si sono formati durante le Giornate FAI per le Scuole organizzate nello scorso mese di novembre – guideranno i visitatori in due diversi percorsi che faranno scoprire il borgo in tutti i suoi aspetti e per i quali sono previste visite in lingua italiana e slovena. Le visite – per le quali non è necessaria la prenotazione - sono a contributo libero a partire da 3 euro e, durante l’evento, sarà possibile rinnovare la propria iscrizione o iscriversi al FAI per la prima volta rivolgendosi ai volontari presenti.

Rocca di Monrupino e Sentiero dei Poeti

Il primo percorso ha inizio dalla Rocca di Monrupino, posta sulla cima di un’altura tra le località di Rupingrande e Col. Si tratta di un esempio di chiesa fortificata risalente al XV secolo e sito che oggi ospita la chiesa della Beata Vergine Assunta, da cui si domina tutto il Carso triestino, permettendo allo sguardo di spingersi fino alla Valle del Vipacco, in territorio sloveno. La visita prosegue in discesa attraverso un sentiero che costeggia la rocca (per il quale consigliamo vivamente delle scarpe adatte a terreno sterrato) per arrivare ad un luogo molto particolare: il Sentiero dei Poeti dedicato a Sre?ko Kosovel, Umberto Saba e Igo Gruden, coloro che hanno maggiormente rappresentato il territorio carsico nelle loro poesie. Il sentiero conduce al paese di Col, dove si possono vedere alcune tipiche case carsiche.

Visite in programma dalle 11.00 alle 17.00 (ultima visita alle ore 16.00), in partenza ogni ora per gruppi di massimo 25 persone; luogo di ritrovo in cima alla Rocca, dove non sarà possibile accedere in auto. Visite in lingua slovena alle ore 12.00 e 16.00.

Rupingrande e Casa Carsica

Il secondo percorso di visita parte dalla piazza centrale di Rupingrande dalla quale si scopre l’antico borgo carsico, con le sue architetture tipiche e particolari. Attraversando le viuzze del paese si arriva alla Casa carsica, museo dedicato alla vita rurale del Carso che si compone di un edificio mantenuto intatto nel tempo, dove si svolge, l’ultima domenica di agosto degli anni dispari, la rievocazione di un antico rito del matrimonio: le Nozze carsiche, il cui cerimoniale risale all'incirca alla seconda metà dell'Ottocento.

Visite dalle 10.00 alle 17.00 (ultima visita alle ore 16.00) , in partenza ogni ora per gruppi di massimo 25 persone; luogo di partenza la piazza centrale di Rupingrande. Visite in lingua slovena alle ore 10.00 e 14.00.

Nel ristorante Kri?man e l’osmiza Mili? in centro a Rupingrande, come all’osmiza Bizjak a Col, i partecipanti potranno degustare i vini tipici e delle specialità culinarie caratteristiche del Carso.