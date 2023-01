TRIESTE- Sabato 14 gennaio alle 18.30 al Salone d’Arte di Trieste (via della Zonta 2) la curatrice Marianna Accerboni terrà, alla presenza dell’artista, una visita guidata alla mostra “L’Adriatico di Fabio Colussi”, dedicata dal pittore al tema prediletto della veduta marina: in mostra più di una ventina di oli su tela e su tavola inediti, ispirati a Trieste, alle coste istro-dalmate e a Venezia, realizzati negli ultimi tre anni. Seguirà vin d’honneur. Memore di una vena neoclassica, che appartiene culturalmente a Trieste, l’artista prosegue in modo del tutto personale l’antica tradizione di pittori e vedutisti attivi a Venezia nel ‘700 quali per esempio Francesco Guardi e Canaletto, vicino al primo per ispirazione poetica e al secondo per l’interpretazione più razionale dei luoghi. Ma, agli esordi, Colussi ha guardato anche ad altri artisti, in questo caso giuliani, come Giuseppe Barison, Giovanni Zangrando, Ugo Flumiani e Guido Grimani, tutti in un modo o nell’altro legati alla grande tradizione pittorica e coloristica veneziana, che rappresentava un importante punto di riferimento, nel secondo Ottocento e nel primo Novecento, accanto all’Accademia di Monaco, per i pittori triestini. Colussi è presente con le sue opere in collezioni private in Italia e all'estero (Stati Uniti, Germania, Spagna, Dubai e Australia).Ha esposto a livello nazionale ed europeo e recentemente a Bruxelles, in Croazia e Montenegro, suscitando grande consenso (orario: tutti i giorni 10 -12.30 e 16.00-19.00/ info 335 6750946 - 348 8965899).

