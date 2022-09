Alla Tivarnella Art in mostra le fotografie a infrarossi di Andrea Tomicich

Tivarnella Art Consulting è pronta ad ospitare "What your eyes see not", la mostra personale di Andrea Tomicich. L'esposizione verrà inaugurata negli spazi di via Tivernella, 5 il 16 settembre alle ore 19. In occasione del vernissage, verrà presentata la serie fotografica dedicata all'indagine della luce invisibile all'occhio umano. Le sue fotografie digitali vengono infatti realizzate con la tecnica ad infrarosso: gamma di luce oscura del visibile; la realizzazione di questa ricerca è stata dunque possibile poiché l’artista ha utilizzato un corpo macchina e un obiettivo appositamente realizzati.

Dalla metodologia usata deriva il titolo della mostra “What your eyes see not”, antico detto inglese. Attraverso la fotografia, oggetto che per sua natura immortala esclusivamente il reale nel suo stato contingente, sono dunque in grado di osservare una ninfa, attraverso una luce che normalmente non sarebbe visibile ai miei occhi. Ciò che vedo ha istanza di realtà, pur essendo invisibile.

Sia il tema che la tecnica giocano sulla distinzione tra reale, irreale e ciò che noi percepiamo come reale pur non vedendolo, poggiando su quel limite che esiste tra ciò che siamo in grado di concepire come esistente e ciò che siamo in grado di vedere.

La realtà che vediamo è di per sé soggettiva: per quanto si possa ritenere la vista un fattore oggettivo, ognuno di noi vive quell’esperienza in modo personale, in base alle proprie abitudini, credenze, al proprio vissuto e alle sensazioni che quella realtà evoca. La mostra sarà visitabile dal 17 settembre al 5 ottobre, dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20, il sabato dalle 11 alle 13 e della 16 alle 20. Per informazioni: info@tivarnellaart.com o 3476091354