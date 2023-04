Ultimi giorni per la mostra di Banksy: prolungati gli orari di apertura

Ultimi giorni per visitare la mostra “The great communicato - Bansky - Unauthorized exhibition” a Trieste che, da domani, venerdì 7, a lunedì 10 aprile, protrarrà gli orari di apertura fino alle 22, chiudendo i battenti nel giorno di Pasquetta.

I numeri della mostra

La mostra, in corso negli iconici spazi del Salone degli Incanti, a oggi ha registrato ben 80.000 ingressi e si prepara a chiudere con successo dopo oltre quattro mesi dall’apertura. Curata da Gianni Mercurio, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e organizzata da PromoTurismoFVG, in collaborazione con Madeinart, l’esibizione è stata eletta come la mostra più articolata mai organizzata sul misterioso writer di Bristol. I numeri registrati al Salone degli Incanti dimostrano che ancora una volta Banksy ha colpito nel segno, attirando la curiosità di un grande pubblico proveniente da tutta Italia, in particolare dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal Veneto ma anche dall’estero, con un grande afflusso dalla Slovenia e dall’Austria. Continua inoltre l’interesse da parte delle scolaresche, complice il linguaggio contemporaneo che Banksy utilizza e che rende ancora più trasversale la sua arte abbracciando i gusti dei giovanissimi appassionati di arte.

Il percorso espositivo

Ultimissime chance quindi per chi ancora non ha avuto la possibilità di entrare nel mondo di Banksy e scoprirne i dettagli da un punto di vista privilegiato. Il percorso espositivo si compone di cinque sale con oltre una sessantina di opere originali che ripercorrono il notevole lavoro dell’artista: dalle sue radici e ispirazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il file rouge dell’esposizione è la capacità di grande comunicatore dell’artista che rende ancora di più Banksy un personaggio (o un collettivo?) affascinante e misterioso. Proprio dalla sua abilità di condividere e di utilizzare in modo unico i canali di comunicazione del suo tempo, dai social media alle vere performance live per raccontare la sua arte, è nata la necessità di questa mostra.

“Fin dall’inizio abbiamo creduto con entusiasmo nell'allestimento di un'esposizione che aveva come obiettivo affermare il ruolo del capoluogo giuliano e della regione nel panorama nazionale delle mostre - afferma il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Oggi possiamo confermare che la decisione di ospitare questa mostra, proprio per la capacità di saper comunicare con e a tutti, si è rivelata vincente, come dimostrano i numeri degli ingressi che stiamo registrando al Salone degli Incanti: manca poco meno di una settimana alla chiusura della rassegna e la decisione di aumentare l’orario delle visite in concomitanza con le festività pasquali rappresenta un incentivo anche per tutti quegli ospiti e quei turisti che hanno scelto e sceglieranno Trieste e il Friuli Venezia Giulia come destinazione per qualche giorno di vacanza”



“Ancora una volta Trieste sta dando prova e dimostrazione di avere tutte le carte in regola per entrare nei circuiti delle grandi mostre: tra le esposizioni che ospita la nostra città quella di Banksy sta continuando a riscontrare un richiamo notevole, rappresentando un’offerta che sotto il profilo culturale riesce ad avvicinare pubblici diversi – sottolinea il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza -. Mi auguro vivamente che nei prossimi giorni chi non l’ha ancora visitata approfitti dell’occasione, in questo mese di aprile in cui si riscontrano ottimi livelli di presenze e prenotazioni e da Pasqua al 1° maggio, complici anche i ponti che accompagneranno le festività, è atteso il tutto esaurito”.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero + 39 338 4962409 o scrivere una mail all’indirizzo: infomostrabanksy@promoturismo.fvg.it