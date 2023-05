Conchiglie, fossili e minerali in mostra al Montedoro

MUGGIA - Si avvicina il tanto atteso appuntamento con NESIE - North East International Shell Exposition, la mostra scambio che attira appassionati di conchiglie, fossili e minerali da tutta Italia e dall'Europa. La settima edizione si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio al Montedoro Shopping Center di Muggia e anche quest'anno offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare la bellezza delle forme e dei colori delle conchiglie provenienti da ogni angolo del mondo. Sarà inoltre l'occasione per scoprire le innumerevoli curiosità legate al mondo dei molluschi e delle loro conchiglie. Oltre alla semplice esposizione, NESIE favorisce anche l'incontro e lo scambio tra collezionisti e ricercatori. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del mare e per coloro che desiderano immergersi in un universo affascinante e ricco di meraviglie.