L'amore per il vinile torna al palazzetto di Chiarbola con la "Mostra mercato del disco"

Domenica 27 novembre torna al Palazzetto di Chiarbola la "Mostra mercato del disco, CD & DVD usato e da collezione”. La 27esima edizione è stata presentata martedì 22 novembre presso la Sala giunta del Comune di Trieste dall'Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi alla presenza del Presidente dell'Associazione Musica Libera, Davide Casali e del curatore della manifestazione, Maurizio Giugovaz.

Settanta espositori da Italia e dall'estero

Da ben due decenni mèta privilegiata di appassionati, collezionisti e curiosi che si danno appuntamento per scovare dischi e cd di ogni formato anche molto rari, vinili, picture disc, 33 e 45 giri, album singoli o doppi, con copertine apribili e in rilievo, la tradizionale manifestazione - promossa come sempre dall’Associazione Culturale Musica Libera in coorganizzazione con il Comune di Trieste - vedrà la partecipazione di una settantina di operatori provenienti dall'Italia e dall'estero, con presenze anche da Slovenia, Croazia, Svizzera, Ungheria e Germania. E poi una valanga di stampe straniere: quelle inglesi, le più rinomate per eccellenza, ma anche giapponesi, di notevole fattura e cura del particolare o altre esotiche, provenienti dai paesi più lontani. Sarà possibile reperire ogni genere musicale: dalla musica italiana al progressive-rock, passando attraverso punk, funky e jazz, metal, disco-music, new wave, elettronica, classica ed etnica, senza dimenticare le sigle dei cartoni animati e i 78 giri dei nostri nonni. E inoltre: gadget, videocassette e DVD, magliette, manifesti, libri e riviste, locandine e fotografie d’epoca: insomma, tutto quanto ruota attorno all'universo ‘discoidale’. Da alcune edizioni ci sarà spazio anche per strumenti e hi-fi, nuovo e vintage.

Eventi e ospiti speciali

Come da tradizione consolidata della manifestazione, chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente far valutare i propri dischi. Non mancheranno eventi e ospiti speciali. All'interno della Mostra mercato verranno presentati il vinile in 10" in tiratura limitata dedicato al gruppo triestino Keen Eyed e, in anteprima assoluta, anche il vinile 10" in tiratura limitata dei Silence, sempre di Trieste, su etichetta Aua records di Tarcento. Nello stand dedicato, saranno presenti anche alcuni componenti originali dei due gruppi, che potranno autografare le copie acquistate. Saranno infine disponibili anche tutte le altre release della serie finora pubblicate. Tra gli operatori presenti all'edizione 2022, figura anche lo storico negozio di hi-fi Radio Resetti, tuttora in attività e trasferitosi di recente in via Petronio, 17 a Trieste.