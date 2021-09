Al via la mostra su Nikola Tesla in Porto Vecchio

È stata presentata stamane alla stampa la mostra tecnico-scientifica " Nikola Tesla: un uomo dal futuro ", allestita nella Sala 1B del Magazzino 26 , che sarà aperta al pubblico dal 18 settembre al 10 ottobre 2021 (a ingresso gratuito con la possibilità di visite guidate ). La cerimonia di apertura riservata alle istituzioni si svolgerà invece venerdì 17 settembre alle ore 11.00 , sempre nella Sala Lelio Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio.

L'iniziativa è un progetto dell' Associazione Culturale Giovanile Serba (ACGS), realtà che promuove la cultura, l’integrazione e la formazione tra i giovani della comunità serba e non solo tramite iniziative culturali sul territorio, realizzata in collaborazione con il Museo Nikola Tesla di Belgrado e in co-organizzazione con il Comune di Trieste .

La mostra vuole ripercorrere la vita e le scoperte dello scienziato tramite modelli funzionanti, contenuti digitali (come filmati d'archivio, registrazioni audio e altri contenuti multimediali), oggetti e documenti custoditi dal Museo di Tesla di Belgrado che raccoglie la più grande collezione di brevetti e lasciti del grande genio , in una visita fruibile in tre diverse lingue (italiano, inglese e serbo-croato). Il Museo Nikola Tesla di Belgrado ha collaborato alla realizzazione dell'esposizione, promossa dal Consolato Generale della Repubblica di Serbia di Trieste, della Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste e dal Ministero della Cultura e dell'Informazione della Repubblica di Serbia. La mostra vede inoltre quali partner progettuali Barcolana, Cei, Insiel, Fondazione Novak Djokovic di Belgrado, Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia. L’iniziativa si avvale inoltre del patrocinio della Regione Fvg, della Sissa, dell'Università degli Studi di Trieste, l'Icgeb, Area Science Park, Finest e con il sostegno di Coop Alleanza 3.0; Gruppo Fintria e Step Impianti; Italspurghi e New Eco Srl (sponsor platinum ) e di Samer&Co.Shipping e Intec ( sponsor gold ). I mobili antichi, che saranno usati per una parte dell’allestimento della mostra, sono prestati da Trieste modernariato e antiquariato di Michele Tagliente; media partner Trieste.NEWS.

All’incontro sono intervenuti il presidente dell'Associazione Culturale Giovanile Serba, Ilija Jankovic , il project leader Maja Berovic, il senior advisor Lidija Radovanovic e i rappresentanti del Comune di Trieste . Ad intervenire in rappresentanza del mondo scientifico anche il Professor Andrea Gambassi della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e, in rappresentanza degli Platinum Sponsor, Pompeo Tria , presidente del Gruppo Fintria, Gianfranco Cergol, presidente ed amministratore unico di Italspurghi Ecologia, e Matta Tristano , Componente Consiglio di zona Soci Trieste di Coop Alleanza 3.0.

ORARI: Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 : visite guidate con priorità per studenti/scolaresche; d a lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00: visite libere aperte al pubblico; s abato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 21.00 : visite libere o guidate in una delle lingue disponibili (italiano, inglese, serbo-croato); g iovedì e venerdì 7 e 8 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 21.00 : visite libere o guidate in una delle lingue disponibili (italiano, inglese, serbo-croato).

PRENOTAZIONI : prenotazione e Green Pass obbligatori ( www.nikolateslatrieste.com ; infopoint.acgs@gmail.com ; 3318856448 ).

