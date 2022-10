Mostra e laboratori in tedesco nella galleria di via San Francesco

Il DeutschZentrum Triest, l'associazione culturale italo-tedesca, partner culturale del Goethe-Institut, nata per contribuire a rinsaldare il rapporto culturale tra il Friuli Venezia Giulia e la cultura tedesca, ha portato a Trieste la mostra fotografica “Was wird aus uns | Cosa diventeremo”; un progetto del Goethe-Institut per le scuole italiane basato sull'omonimo libro di Antje Damm illustratrice e autrice (Moritz Verlag / Orecchio Acerbo) che invita bambini e ragazzi (e adulti) alla riflessione sulle tematiche della natura, dell’uomo, della tutela ambientale, della sostenibilità tra le quali quelle, molto urgenti, relative al cambiamento climatico e all’ecologia, che come si è visto di recente, stanno impattando molto anche nel nostro contesto urbano.

La mostra, composta da una ventina di pannelli fotografici è allestita nella Galleria di Via San Francesco 12-14 (che collega via San Francesco a via Fabio Severo) e sarà visibile da oggi – 12 ottobre - fino al 29 novembre 2022. I pannelli riportano le illustrazioni di grande effetto curate dall'autrice che, attraverso domande apparentemente semplici, ma profonde, sono il punto di partenza la riflessione e il confronto: le piante hanno dei diritti? Cosa possiamo imparare dalla natura? Quale domanda vorresti fare ad un animale? A cosa servono gli animali fastidiosi e le malattie?

In Friuli Venezia Giulia il progetto intende coinvolgere, in particolare, i ragazzi delle scuole primarie (ultimo anno) e secondarie di primo grado alle quali è proposto in orario mattutino un laboratorio didattico in lingua tedesca della durata di un'ora che si svolgerà nella sede della mostra e sarà diretto da un tutor. Oltre alle attività in loco, verranno proposte attività di preparazione e di feedback da svolgersi a scuola. La partecipazione al laboratorio è gratuita previa iscrizione via mail a info@deutschzentrumtriest.it (indicando: scuola, classe, numero di partecipanti, 2-3 date alternative con orario desiderato, contatto di riferimento).

Una scelta non casuale, inoltre, quella del DeutschZentrum Triest, di allestire l'iniziativa in questo luogo della città. “Attraverso questo progetto desideravamo portare il nostro contributo alla città per una rilettura di questo spazio urbano. I ragazzi svolgeranno proprio nella galleria l'attività laboratoriale: ci piacerebbe possa essere un'occasione per loro, i loro genitori e anche per i tanti passanti di attraversare questo luogo con occhi diversi” - ha dichiarato Anna Cargnello, Presidente dell'associazione italo-tedesca.

Alla presentazione hanno partecipato Anna Cargnello, Presidente del DeutschZentrum Triest, i titolari del negozio Studio AR proprietari delle vetrine e i rappresentanti degli altri esercizi commerciali, la professoressa di tedesco Francesca Gropaiz con una classe di studenti della Scuola secondaria primo grado dell'IC “Dante Alighieri” di Trieste, impegnata nella prima attività didattica.

Per info: www.deutschzentrumtriest.it