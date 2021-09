Apre al pubblico la mostra dedicata a Nikola Tesla in Porto Vecchio (FOTO)

Aperta ufficialmente al pubblico la mostra tecnico-scientifica "Nikola Tesla: un uomo dal futuro", allestita nella Sala 1B del Magazzino 26, in Porto Vecchio a Trieste, da ieri, 18 settembre, fino al 10 ottobre 2021 (ad ingresso gratuito con la possibilità di visite guidate).

L'iniziativa è un progetto dell'Associazione Culturale Giovanile Serba (ACGS), realtà che promuove la cultura, l’integrazione e la formazione tra i giovani della comunità serba e non solo tramite iniziative culturali sul territorio, realizzata in collaborazione con il Museo Nikola Tesla di Belgrado e in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

La mostra vuole ripercorrere la vita e le scoperte dello scienziato tramite modelli funzionanti, contenuti digitali (come filmati d'archivio, registrazioni audio e altri contenuti multimediali), oggetti e documenti custoditi dal Museo di Tesla di Belgrado che raccoglie la più grande collezione di brevetti e lasciti del grande genio, in un visita fruibile in tre diverse lingue (italiano, inglese e serbo-croato).

L'esposizione si trova nella Sala 1B del Magazzino 26 in Porto Vecchio a Trieste

Orari

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 : visite libere aperte al pubblico con ingressi scaglionati ogni trenta minuti; visite guidate con ingressi scaglionati ogni trenta minuti riservate a studenti/scolaresche.

: visite libere aperte al pubblico con ingressi scaglionati ogni trenta minuti; visite guidate con ingressi scaglionati ogni trenta minuti riservate a studenti/scolaresche. Da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00: visite libere aperte al pubblico con ingressi scaglionati ogni trenta minuti.

visite libere aperte al pubblico con ingressi scaglionati ogni trenta minuti. Sabato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 21.00 : visite guidate con prenotazione sul sito con ingressi scaglionati ogni ora e mezza.

: visite guidate con prenotazione sul sito con ingressi scaglionati ogni ora e mezza. Giovedì e venerdì 7 e 8 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 21.00: visite guidate con prenotazione sul sito con ingressi scaglionati ogni ora e mezza

PRENOTAZIONI: prenotazione e Green Pass obbligatori (www.nikolateslatrieste.com; infopoint.acgs@gmail.com; dopo le 14.00 al numero 3318856448).

Se non si vuole prenotare la visita è possibile presentarsi all’ingresso del Magazzino 26: sarà possibile accedere alla mostra con ingressi scaglionati ogni trenta minuti.

Se si desidera prenotare una visita in lingua inglese o serbo-croato scrivere a infopoint.acgs@gmail.com.

A questo si affiancano iniziative ed eventi collaterali di carattere artistico e culturale che si svolgeranno nel periodo di durata della mostra, volti a raccontare – ciascuno a modo suo – la vita e le opere del grande genio:

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI:

18 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, Sala Comunità religiosa Serbo-Ortodossa (Via Genova, 12 Trieste): presentazione della Fondazione Novak Djokovic e delle loro attività.

(Via Genova, 12 Trieste): presentazione della Fondazione Novak Djokovic e delle loro attività. 24 settembre, ore 19.00, Sala Luttazzi, Magazzino 26 (Porto Vecchio) : Spettacolo dedicato alla figura di Nikola Tesla a cura di Ksenija Martinovic

: Spettacolo dedicato alla figura di Nikola Tesla a cura di Ksenija Martinovic 25 settembre, alle ore 19.00 , Sala Comunità religiosa serbo-ortodossa (Via Genova, 12 Trieste): proiezione del film “ Il segreto di Nikola Tesla ” di Krsto Papic

, (Via Genova, 12 Trieste): proiezione del film “ ” di Krsto Papic 1 ottobre, dalle ore 18 alle ore 20, Sala Luttazzi, Magazzino 26 (Porto Vecchio) : Concerto di musica barocca con il Maestro Zanettovic

: Concerto di musica barocca con il Maestro Zanettovic 2 ottobre, alle ore 19.00 , Sala Comunità religiosa serbo-ortodossa (Via Genova, 12 Trieste): proiezione del film “ Il segreto di Nikola Tesla ” di Krsto Papic

, (Via Genova, 12 Trieste): proiezione del film “ ” di Krsto Papic 2 ottobre, alle ore 20.00 , Sala Comunità religiosa serbo-ortodossa (Via Genova, 12 Trieste): aperitivo con Associazioni serbe Vuk-Karadzic e Pontes-Mostovi, musica e canti tradizionali

, (Via Genova, 12 Trieste): aperitivo con Associazioni serbe Vuk-Karadzic e Pontes-Mostovi, musica e canti tradizionali 9 ottobre, alle ore 19.00, Sala Comunità religiosa serbo-ortodossa (Via Genova, 12 Trieste): proiezione del film “Il segreto di Nikola Tesla” di Krsto Papic

(NB: Date e orari degli eventi potrebbero essere soggetti a variazioni: per info e prenotazioni, consultare www.nikolateslatrieste.com;infopoint.acgs@gmail.com; 3318856448)

A fare da cornice alla mostra tecnico-scientifica vi saranno inoltre alcune iniziative artistico con l’esposizione, per il periodo di durata della mostra, delle opere d’arte di Maria Bramasole, già autrice di 8 mostre personali e presente in oltre 60 collettive in tutto il mondo; Gastone Bianchi, poliedrico artista triestino; Eric Gerini, che dal 2014 partecipa attivamente a mostre italiane ed internazionali; Massimo Stenta, specializzato in opere calcografiche e pittoriche realizzate con varie tecniche sperimentali; e Zivorad “Ziko” Misic, noto poeta, scrittore sceneggiatore di fumetti e pittore, che da più di 8 anni insegna all'Accademia di Fumetto di Trieste.

La mostra è a cura dell'Associazione Culturale Giovanile Serba e in co-organizzazione con il Comune di Trieste, in collaborazione con il Museo Nikola Tesla di Belgrado, promossa dal Consolato Generale della Repubblica di Serbia di Trieste, della Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste e dalMinistero della Cultura e dell'Informazione della Repubblica di Serbia. La mostra vede inoltre quali partner progettuali Barcolana, CEI - Iniziativa Centro Europea, INSIEL - l’Informatica per il sistema degli enti locali S,p.A., Fondazione Novak Djokovic di Belgrado, ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA. L’iniziativa si avvale inoltre del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, UNITS - Università degli Studi di Trieste, ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, AREA – l’Area Science Park, FINEST. La mostra vede il sostegno di Coop Alleanza 3.0; Gruppo Fintria e Step Impianti; Italspurghi e New Eco Srl (sponsor platinum) e di Samer&Co.Shipping e Intec (sponsor gold). I mobili antichi, che saranno usati per una parte dell’allestimento della mostra, sono prestati da Trieste modernariato e antiquariato di Michele Tagliente; media partner Trieste.NEWS.

Il Museo Nikola Tesla di Belgrado: oltre alle attività presso la propria sede, il Museo di Nikola Tesla realizza mostre in tutto il mondo, da ormai diversi anni e con grande successo. Nel periodo 2018-2020 sono state realizzate mostre in Cina, Giappone, Cipro, Grecia e Italia (Milano), coinvolgendo un numero importante di visitatori.

Per queste mostre, il Museo si avvale di un team dedicato di professionisti il cui compito è quello di allestire gli spazi espositivi e formare il personale ospitante (per visite guidate e gestione della mostra).

L'Associazione Culturale Giovanile Serba: costituita nel settembre del 2017, si prefigge di (r)accogliere proprio quei ragazzi e ragazze cosiddetti "di seconda generazione". Dalle conferenze letterarie, alle passeggiate culturali volte a conoscere e a far conoscere la propria storia e tradizioni, fino alle numerose iniziative di cittadinanza attiva; le attività sono svariate, dinamiche e molteplici, ma tutte indirizzate verso un unico obiettivo comune: da un lato mantenere vivo, anche nelle nuove generazioni, il legame con il proprio paese e, dall’altro, creare un ponte tra il proprio territorio di origine, la Serbia, e la città in cui sono cresciute, Trieste (LINK intervista).

