Il Museo Revoltella compie 150 anni: al via la mostra con oltre 60 sculture

Il Museo Revoltella, la più antica galleria pubblica in Italia dedicata all’arte moderna, compie 150 anni e li celebra con la mostra “La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI secolo”. Sarà inaugurata il tre novembre e potrà essere visitata fino al 25 aprile. Nel giorno dell’inaugurazione, dalle 13 alle 21, la mostra e il museo potranno essere visitati gratuitamente.

Un’esposizione che rende omaggio agli oltre 200 pezzi della collezione scultorea in dotazione al museo ed esporrà circa 60 opere, alcune delle quali inedite, in marmo, in pietra, bronzo, terracotta, cera, ceramica, legno e tessuto. Pezzi che rappresentano la produzione artistica dal primo 800 al 21esimo secolo. Un progetto per il quale il Comune ha stanziato circa 250mila euro.

L’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi ha dichiarato che “Il Museo Revoltella si è distinto perché nel 2022 ha ospitato fino a settembre oltre 70mila visitatori superando il totale delle presenze nel 2019. Un risultato raggiunto anche grazie all’aiuto delle mostre integrative, tra cui quelle su Monet e sui pittori croati. Con questa mostra raggiungeremo numeri ancora più importanti.

Ad accogliere i visitatori sarà la Dea Roma, statua dello scultore triestino Attilio Selva, presentata al pubblico per la prima volta (nel video). L’opera avrebbe dovuto essere esposta all’inaugurazione dell’Università di Trieste. Alla fine è stata scelta la Minerva di Marcello Mascherini, artista a cui sarà dedicata un’intera sezione. Saranno esposte anche opere di Arnaldo Pomodoro, Dino Basaldella, Bruno Chersicla, Adolfo Wildt. La mostra sarà aperta tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 9 alle 19. Il biglietto è compreso in quello d’ingresso al Museo (intero 7 euro, ridotto 5 euro).